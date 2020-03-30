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工信部：我国有创呼吸机约占全球产能五分之一

2020年03月30日11:33  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就制造业复工复产有关情况召开发布会。“呼吸机是救治新冠肺炎患者最关键的医疗设备。疫情发生以来，我国呼吸机主要生产企业第一时间都恢复生产。”工业和信息化部产业政策与法规司司长许科敏介绍到。

许科敏介绍说，工信部组织多地工信部门，在做好疫情防控的前提下，实现其上游853家全国配套商中794家复工复产，及时帮助企业解决零部件短缺、物流运输不畅等问题。截至3月29日，主要呼吸机企业累计向全国供应呼吸机2.7万多台，其中有创呼吸机3000多台，有力保障了我国疫情防控特别是打赢湖北保卫战、武汉保卫战的需要。

近期，疫情在全球快速蔓延，国外对医疗装备的需求急剧增长，尤其是对有创呼吸机的需求量特别大。目前，我国有创呼吸机生产企业共有21家，其中8家的主要产品（周产能约2200台）取得了欧盟强制性CE认证，约占全球产能五分之一。据不完全统计，3月19日以来短短十天，在保障国内需求的同时，已紧急向国外提供有创呼吸机1700多台，达到了今年以来提供国内总量的一半。

许科敏表示，为继续向有关国家及时提供力所能及的帮助，工信部专门召开了重点医疗装备产业链协同扩产视频会，组织了国内有创呼吸机重点企业、地方有关部门，摸底企业面临的问题和困难，研究产业链协同扩产措施，同时，要求企业要严格质量管控，加强安全生产。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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