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工信部：维持原料药生产企业生产 保障全球产业链供应安全稳定

2020年03月30日11:42  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月30日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就制造业复工复产有关情况召开发布会。工业和信息化部副部长辛国斌表示，我们国家有1500多家原料药生产企业，是全球最大的原料药生产国，目前，我国原料药企业复工复产率和主要产品的达产率都超过80%。

辛国斌介绍到，正常年份，中国原料药的产量在300万吨左右，中国也是全球最大的原料药出口国，正常年份出口在100万吨左右，大概出口占整个原料药产量的比重在1/3的水平。

我们国家在维生素、抗生素、解热镇痛类药物、抗感染药物、皮脂类激素药物等等方面是全球最大的生产国，也是最大的出口国，国际市场上的占比都在50%以上。

原料药是治疗药品产业链的上游，是保障药品供应、满足人民用药需求的一个基础，在疫情期间，我们高度重视原料药的生产。

在疫情防控处于关键时期，工信部注意原料药企业的复工复产，一些制剂企业反映湖北上游原料药企业没复工，像牛黄、甲硝唑、布洛芬、牛磺酸等原料市场告急，直接影响了部分制剂产品的生产和供应问题。接到这些反映以后，工信部紧急协调湖北省相关部门、省市县，对一些原料药生产企业进行重点调度。要求企业克服困难，积极组织员工返岗，在2月下旬提出要求以后，用了不到一周左右的时间就促使这些企业全面复工复产，有效保障了制剂药品的生产，为疫情防控作出了应有的贡献。

当前，新冠肺炎疫情在全球范围内快速蔓延，对药品的生产供应也造成了较大影响，一是今年1、2月份，我国由于受疫情影响，有一些企业停工停产，供给上出现了短暂的不足。2月份以后，由于国际疫情蔓延导致国际上的运输，特别是航运、海运受到了很大限制和影响，导致有一些物流运输出现不畅，出现了运输困难。

据工信部统计，今年以来，原料药出口量和去年同期相比有所下降的，大部分产品大概下降了10%-20%，个别品种下降幅度达到30%。但是也有少数品种出口量同比是上升的，出口下降的主要制约因素主要是海运、国际航运大幅减少，运输成本提高，国际运输成为原料药供给的一个瓶颈。

辛国斌介绍，从目前情况来看，原料药企业复工复产率和主要产品的达产率都超过80%，部分品种产量也超过了去年同期的水平，尤其是抗疫的用药，一直是我们保供的重点。同时，组织企业满足国际需求，后续还可以根据国际市场需求，来进一步加大供给力度。

下一步，工信部还将组织实施重点产品的监测和生产调度，协调解决企业遇到的出口运输困难的问题，加强与世卫组织、外商协会、跨国药企的沟通和对接，组织企业有针对性的开展供给服务，保障国内国际市场供应，为全世界抗击疫情作出我们应有的贡献。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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