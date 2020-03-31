公开市场操作中标利率下降20个基点

本报北京3月30日电 （记者王观）中国人民银行30日发布公告，以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，期限7天，中标利率2.2%，此前为2.4%。

“此次公开市场操作中标利率下降20个基点，标志着央行进一步加大逆周期调节力度，选择在这个时点，应该是综合考虑了国内复工复产需求以及国际疫情和外部经济环境恶化等多方面因素后做出的决策。”央行货币政策委员会委员、清华大学国家金融研究院研究员马骏认为，贷款市场报价利率（LPR）改革改善了货币市场利率向贷款市场利率的传导，货币市场的利率可以影响银行对中期借贷便利（MLF）的报价，又可以通过MLF利率进一步传导至LPR利率，从而引导贷款利率的变动。因此，这次调降公开市场操作利率应该也能够有效地传导至实体经济，体现为企业融资成本的下降。

马骏认为，中国还有充足的货币政策空间和货币政策工具。考虑到国内经济金融情况与国际的差异，央行在使用货币政策工具时保持了定力和弹性，并没有一次用完所有的“子弹”。此次降低公开市场操作利率后，中国仍是主要经济体中唯一采用常态货币政策的国家，仍然可以通过正常的货币政策操作强化逆周期调节。中国货币政策的工具箱里既有价格工具，也有数量工具，还有结构性工具，都可以在需要的时候加以运用。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 02 版）

(责编：曹昆)