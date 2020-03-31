中企全力稳住经贸合作“基本盘”

连日来，位于山东青岛市即墨区田横女岛船舶重工业基地的青岛造船厂加快完成多个国家和地区的大型散货船及其他特种船舶的交付任务。图为造船作业现场。

梁孝鹏摄（新华社发）

不久前，匈牙利国家卫生健康服务中心副主任帕豪奇（左）接收了中国建设银行捐赠的抗疫医疗物资。

翟朝辉摄（人民视觉）

位于新疆维吾尔自治区昌吉市三工镇的中疆物流园，依托自建铁路专用线与国铁接轨，搭乘煤炭专列、铝锭专列等班列，建立了联通“一带一路”地区的国际物流货运枢纽。图为3月19日，工人正在堆场卸货。

梁宏涛摄（人民图片）

重庆市黔江区工业园区花神丝绸有限公司生产的丝织品、绸缎、服装等产品远销日本、韩国、印度等地。图为一名女工正在并丝。

杨 敏摄（人民图片）

车间里，机器隆隆作响，紧锣密鼓生产着一批批外贸订单；港口码头，满载着各国急需物资的集装箱运上远洋货轮，驶向目的国……

最近，中国率先实现了疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，让不少国家和地区都面临着愈加严峻的抗疫形势。面对疫情对全球经济特别是国际经贸合作带来的冲击，不少中国企业纷纷加强海外机构管理、大力供应防疫物资、积极承担社会责任。分析人士指出，这些举措，不仅有利于中国企业稳住对外经贸合作基本盘，更将加深企业与当地社会的联系，为进一步扩大经贸合作、促进世界经济复苏夯实基础。

科学防护，海外项目有序运行

确保生产有序运行，首先就要做到科学防护，确保员工安全。

在海外疫情蔓延之初，中化集团旗下Emerald哥伦比亚公司立即部署防疫控制方案，成立疫情防控工作小组，发布疫情防控手册，借鉴国内防疫经验，建立信息上报机制、入办公室测体温等有效防控手段。然而最初一段时间里，这些对中方员工来说再自然不过的措施，在当地居民中却没有引起足够的重视。在人口密集的机场、商场等地，很难见到戴口罩的人。

为了提高当地员工对新冠病毒的重视程度，提前做好科学预防，Emerald哥伦比亚公司中方员工动员当地员工一起，在办公室、生产现场广泛开展防疫知识宣讲，让当地员工、民众了解新冠病毒传播途径和防控措施，不断提高他们的认识和自我保护能力。同时，Emerald哥伦比亚公司员工在完成中化集团每日要求信息填报的同时，主动向公司和当地政府上报个人活动场所和健康信息，休假回来后的员工主动在居所隔离14天。在中方员工带动下，公司上下的防护机制越来越健全。

赴海外投资设厂的中国企业在积极防护的同时，尽力稳定生产经营。联想集团在巴西、墨西哥、美国、印度、日本等地都有工厂。疫情发生后，联想集团一方面加强对物流、产能、部分元器件供应及成本等方面的监测和关注，另一方面成立了涵盖各部门、贯穿端到端的疫情应对委员会，实施充分的疫情信息公开和防护宣传，建立完善的员工健康通报机制以及疑似病例紧急处理机制。连日来，联想集团海外工厂积极借鉴国内防疫经验，采取加强工厂消毒、增设洗手液、降低就餐密度等措施，实现了有序生产。

“联想在全球有33个制造厂。截至目前，疫情对联想海外工厂的生产没有造成实质性的影响。我们正密切关注着各地疫情，并听从当地疫情防控主管部门的建议，随时采取行动。同时，联想各个部门也在持续与供应链上下游的全球供应商和客户进行沟通，制定采购、交付方案，以保证我们的全球供应链持续正常运转。总体来看，海外市场需求依然强劲。”联想集团董事长兼首席执行官杨元庆说，伴随着中国制造的稳步恢复，相信企业能更好地应对全球其他地区疫情带来的冲击。

商务部外贸司一级巡视员江帆表示，全球产业链供应链环环相扣，疫情确实对上下游产业、全球产业链供应链产生一定的影响。中方将在做好自身复工复产、加强外贸产业链供应链畅通运转的同时，继续加强与贸易伙伴的合作，分享疫情防控经验，结合自身能力及时提供必要帮助。同时，加强外贸供应链国际合作与交流对接，为国际产业链供应链的稳定运转作出应有贡献。

合作不停，“一带一路”稳步推进

3月25日，阿里巴巴与比利时合作打造的世界电子贸易平台（eWTP）比利时公共服务平台正式上线。据阿里巴巴全球化办公室秘书长宋君涛介绍，中小跨境商家可以通过该平台实现快速清关，大大降低国际贸易门槛。此前，菜鸟网络在eWTP列日枢纽布局覆盖欧洲的智慧物流体系，帮助中欧跨境商家缩短运输时间、降低物流成本。跨境电商保税备货模式也复制到了比利时，欧洲消费者下单后，中国商家直接从列日保税备货仓清关发货，在防疫期间实现“不打烊”。

近期，eWTP列日机场枢纽帮助义乌、深圳、上海等地的中国跨境电商企业出口欧洲，也帮助欧洲商家出口中国。这段时间以来，每周有超过400万件中小企业包裹从这里送到中欧消费者手中，产品涉及美食、营养保健、美容彩妆、个人洗护、手机配件、日用消费品等诸多种类。“eWTP列日机场枢纽，已经成为一条可保障紧急物资快速及时运输的空中桥梁。”比利时瓦隆大区投资促进署海外首席运营官康蓬年在当地社交媒体上表示。

不仅如此，阿里巴巴集团还利用自身在采购、信息、物流等方面的优势，为“一带一路”合作伙伴供应抗疫物资。阿里巴巴公益基金会秘书长王瑞合告诉本报记者，截至目前，阿里巴巴公益基金会、马云公益基金会分别向日本、韩国、泰国、菲律宾、意大利、比利时、西班牙以及非洲、拉丁美洲多个国家捐赠医疗物资，更多的物资还在路上。

物资供应不断流，重点工程不停步。

3月21日，土耳其胡努特鲁火电站2号锅炉第一根钢架缓缓移向钢架基座，顺利吊装到位，标志着中国能源建设集团安徽电力建设第一工程有限公司承建的土耳其胡努特鲁火电项目2号锅炉安装工作正式拉开帷幕。

胡努特鲁火电项目是中国在土耳其的最大直接投资项目，也是中国“一带一路”倡议和土耳其“中间走廊”计划对接的重点项目。为解决国内施工队伍受疫情影响不能及时返工而造成的人手短缺问题，中方企业出台多种举措，大力引进属地施工队伍，建立属地人才资源储备库，培育一批属地优秀人才等，确保工程建设平稳推进。

“面对新冠肺炎疫情，多亏了中方企业因地制宜、提前响应！土耳其确诊首例新冠肺炎病例后，在我们这里果断实行‘封闭式’管理模式，并免费为土耳其员工提供充足的口罩及宿舍，周到的准备及防疫措施给我们吃了颗‘定心丸’，使得我们本地员工可以放心地投入工作之中。”当地一家劳务公司负责人戈卡尼说。

携手抗疫，积极履行社会责任

朋友多了路好走。

3月初的日本北海道，乍暖还寒。新冠肺炎疫情的蔓延，让当地很多人措手不及。3月5日，搭载复星集团援助物资的货运车辆从青森县出发搭乘渡船，几经周折，历时近18个小时，最终将防护物资顺利运至北海道。3000只能够进入医院“红区”的口罩、3000副专用护目镜，以及3000件防水防护服、2000副鞋套、20000只医用外科口罩、5000副医用手套……一件件来自中国的物资直抵医院、温暖人心。

“一个多月前，在中国国内最急需物资的时候，复星得到了包括日本、韩国、意大利等23个国家和地区在抗疫物资上的支援。如今，在海外各国遇到困难的时候，我们也要尽自己的一份力，提供力所能及的帮助。复星作为一家植根中国的全球化企业，就是要在关键时刻发挥全球化布局的优势，展现企业的社会责任。我们相信，大家互相支持帮助，一定可以跨过难关！”复星国际高级副总裁、复星基金会理事长李海峰对本报记者说。

不久前，中国建设银行董事长田国立收到了匈牙利总理欧尔班的一封感谢信。欧尔班在信中说：“患难见真情。中国建设银行是匈牙利真正的朋友，在困难时刻也与匈牙利人民风雨同舟，我为此由衷地感激。”据了解，3月23日，中国建设银行在欧洲分支机构向匈牙利政府捐赠的2万只N95口罩历经4天长途跋涉运抵匈牙利国家卫生健康服务中心，另外10台呼吸机也于3月28日搭乘专机运抵布达佩斯。

在意大利，中国建设银行与倍耐力集团通力合作，克服诸多困难，紧急采购了一批重症急救呼吸机、防护服、医用口罩，通过意大利政府专机带给了该国疫情最为严重、同时也是建行欧洲米兰分行所在的伦巴第大区。在呼吸机外包装上，用意大利语和汉语同时写下了古罗马诗人维吉尔的一句名言：“爱能战胜一切。”

身处中国的外贸企业，也通过各种方式向海外供应链上下游的伙伴们送去温暖。宁波金田铜业（集团）股份有限公司相关负责人告诉本报记者：“2月底至3月初，金田铜业陆续向海外疫区40多家供应商及客户赠送口罩防疫物资，遍及意大利等19个国家或地区，赠送口罩数量超过10万只，以帮助上下游共同做好防疫工作。最近，随着供应商和客户逐批收到口罩物资，我们也收到了海外合作伙伴们用日语、韩语、意大利语等各种语言的回函或感谢信。”

更多携手共克时艰的佳话正在被书写。疫情或许会给中外经贸合作带来一时的困难，却难以阻止中国企业走向世界、寻求共赢的坚定脚步。

(责编：曹昆)