各方齐发力 促进稳就业（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

习近平总书记在统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署会议上指出，全面强化稳就业举措。要减负、稳岗、扩就业并举，针对部分企业缺工严重、稳岗压力大和重点群体就业难等突出矛盾，支持多渠道灵活就业，做好高校毕业生就业工作。

3月18日，国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，就应对疫情冲击，加快恢复和稳定就业明确一系列政策措施。

一头连着经济运行，一头连着千家万户——就业是经济的“晴雨表”，也是民生的“压舱石”。各地各部门落实“政策包”，打出“组合拳”，保存量、拓增量、畅供需多措并举，全面强化稳就业举措。

保存量——

抓住关键点，稳住基本盘

福建晋江，信泰集团的订单已经排到了5月初。境外疫情呈加速扩散蔓延态势，让管理层多了几分担忧。“海外市场大约占一半，一旦订单下滑，压力不小。”集团总裁办公室副主任许剑飞说。

稳定就业系列政策措施接连推出，许剑飞一笔笔算账，添了不少底气：一次性稳定就业补助、银行贷款贴息补助、用电享受折扣，加起来近百万元；还有社保费、医保费、住房公积金减免缓交，增值税政策调整，真金白银，招招见实。“集团目前在岗工人3300多人，是去年同期的110%。”许剑飞说。

稳住就业基本盘，企业是关键。疫情突如其来，企业用工、资金、物流等困难叠加。政策协同发力，减负、稳岗、扩就业，暖的是企业，稳的是人心。

打通堵点，保复工就是保就业。

3月25日晚，从湖北荆州市发出的务工人员专列抵达深圳北站，1150名员工手持健康“绿码”，顺利返岗复工。从点对点接送员工，到全力保障企业防疫物资，再到协助解决物流、配套等难题，各地迎着问题上，着力系统帮，在抓好疫情防控基础上，积极有序推进复工复产。在浙江，省外到岗员工已经超过1200万人；在安徽，返岗复工人员已达850.02万人，占返乡总数的91.72%。

减负降本，稳企业就是稳就业。

江苏南京，歇业了两个多月的包子哥餐饮公司已开门营业。公司创始人刘伯敏说：“如果没有一个月10万多元的社保费减免，我们可能就撑不下去了。”

政策“输血”，企业减负。福建落实阶段性减免企业社保费和减免小规模纳税人增值税政策，预计减免社保费119.2亿元。河南向企业返还稳岗补贴2.08亿元，惠及企业1924户、员工17.51万人。

抓住关键点，打出政策“组合拳”，对冲疫情影响。据人力资源和社会保障部发布的信息，截至3月24日，全国已有146万个企业享受失业保险稳岗补贴返还222亿元，惠及职工4951万人。

拓增量——

壮大新动能，开发新岗位

“危中有机。”这是长沙博奥医学科技有限公司总经理冯自军眼下的真切感受。疫情突发，公司基因检测业务量上了好几个台阶，现有人员应接不暇，冯自军忙着“招兵买马”，“我们公司科技人员和市场人员都缺，还要新招30人。”

疫情对传统消费和产业造成了较大冲击，但压力之下也蕴含潜力和机遇。

新产业、新业态带来新就业岗位。

前不久，美团宣布启动“春归计划”，向全国提供逾20万个工作岗位。此前，其外卖配送平台已新招聘7.5万名外卖骑手，其中一半以上在本省就近就业。

疫情期间，数字经济格外亮眼——“宅经济”受热捧，“不见面”业态成时尚。大数据、云计算、智能制造、数字经济展现出强大潜力和良好发展势头，为进一步稳定和扩大就业开拓了空间。

湖南省级新增1000万元奖补资金支持创业载体建设，山东集中培育线上零售、在线教育、网络培训等功能性服务平台企业，上海酝酿在线科技产业发展指导意见……从进一步优化营商环境、激发创业创新活力，到加快培育一批吸纳就业能力强的数字经济产业，各地顺势而为、乘势而上，向新经济新动能要红利，为新岗位拓空间。

开发新岗位，扩充就业池，各有各的招。

贵州引导毕业生走向基层，近日出台的促进高校毕业生就业创业10条措施，拿出教师特设岗位计划、万名大学生志愿服务西部计划基层项目、青年见习计划等3万多个职位，引导高校毕业生面向基层一线就业创业。

黑龙江鼓励国企担当表率。黑龙江省建设投资集团有限公司、黑龙江省新产业集团有限公司等6家地方国有企业发布招聘公告，面向社会提供1083个就业岗位，涉及计算机研发、工程技术、财务、翻译等。

各地加快树立鲜明的支持就业导向，努力提升产业发展促进就业能力，激发创业创新带动就业潜能，支持灵活就业拓宽就业渠道，不断优化有利于恢复和稳定就业的政策环境。

畅供需——

探索多路径，优化服务链

“空中双选会”，网络“云招聘”……从面对面到“屏对屏”，畅通就业链，求职应聘步入“云时代”。

在北京，北京交通大学等5所高校举办“云招聘”活动，汇集上千家企业，提供近5000个职位，招聘人数近7万。在重庆，由猪八戒网提供的“免见面灵活用工服务”，让近5万名专业人才在线复工、灵活就业，惠及近20万家企业。

企业遇困，政府相助。

福建福州市派出5个工作组，远赴四川等6个疫情较轻的劳务输出地，一线宣讲，驻点招工，已点对点接送超过2000人。浙江台州市借大数据遴选出以往务工输出集中地，“扫镇访村”，前置招工，招回20多万人。据湖北省人社部门统计，截至3月28日，全省累计460万人返岗就业，其中，在省内约180万人，赴省外280万人。

新思路催生用工新模式。

传统服务业开工暂受影响，已复工企业却用工不足，安徽合肥市就此搭建“共享员工”调剂平台，让合肥海尔电冰箱有限公司等17家复工企业“借”来员工2353人，灵活调剂，长短结合。

重庆在线上平台开辟返乡人员登记专区，多渠道、分批次收集全市重点企业就业岗位，给外出务工者提供家门口就业新选择。来自北碚区的余成万，在外省工地上务工多年，眼下即将走上本地新岗位。求职过程便捷——扫描区人社部门提供的二维码，填上就业需求，两天后就有企业主动接洽。

3月31日起，人力资源和社会保障部将开通失业登记全国统一服务入口，让失业人员足不出户即可办理失业登记。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 01 版）

(责编：栗翘楚、庄红韬)