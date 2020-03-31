本报北京3月30日电 （记者郁静娴）农业农村部、人力资源和社会保障部近日制定印发《扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模实施方案》，要求各地在推动农民工有序返城返岗就业的同时，促进返乡留乡农民工就地就近就业创业。

《方案》要求，以实施乡村振兴战略为总抓手，以促进农民就业增收为目标，集成政策措施，集聚资源要素，集合公共服务，引导返乡留乡农民工回归农业稳定一批、实施农村基础设施项目吸纳一批、发掘农业多种功能和乡村多重价值创新业态培育一批、扶持返乡留乡农民工创业带动一批、开发公益性岗位托底安置一批，扩大返乡留乡农民工就地就近就业规模。《方案》提出，要加强政策扶持，强化指导服务，支持农民工就地就近顺畅就业。落实落细吸纳农民工就业的财政、税收、信贷等扶持政策，对首次创业、正常经营1年以上的返乡留乡创业人员给予一次性创业补贴，对符合条件的返乡留乡人员创业担保贷款予以贴息。支持企业通过临时性、季节性、弹性工作等灵活多样形式，吸纳农民工灵活就业、共享就业、兼业就业。

《 人民日报 》（ 2020年03月31日 06 版）

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