国家基本医保基金结存超2.69万亿元

据新华社北京3月30日电 （记者屈婷）国家医保局30日发布的《2019年医疗保障事业发展统计快报》显示，我国基本医疗保险基金年末累计结存26912.11亿元。

在参保人员方面，统计快报显示，截至2019年底，我国全口径基本医疗保险参保人数135436万人，参保覆盖面稳定在95%以上。其中，参加职工基本医疗保险人数32926万人，比上年增加1245万人，增长3.9%；参加城乡居民基本医疗保险人数102510万人，比上年减少268万人，降低0.3%。

统计快报显示，全年职工基本医疗保险基金年末累计结存21850.29亿元，其中统筹基金累计结存13573.79亿元，个人账户累计结存8276.50亿元。全年城乡居民基本医疗保险基金年末累计结存5061.82亿元。

(责编：栗翘楚、庄红韬)