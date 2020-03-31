赋能新经济 “新基建”站上风口

随着国内疫情防控态势持续向好，生产生活节奏正逐步回归正轨，复产复工进入“快车道”。近日，湖南、山东、河北、浙江、江苏等多地“新基建”项目库相继出炉，“新基建”作为发展“催化剂”将逐渐显露头角。在经济高质量发展的引领下，以5G基站、特高压、工业互联网等为代表的“新基建”站上风口，正成为新经济重要增长点。

“新基建”站上风口

海南省海口市的“AI（人工智能）信号灯”，可以根据路口车流量实时调整放行时长。蒙牛集团和阿里云联合打造的“数字奶源智慧牧场管理平台”将奶牛全部连接上物联网。

此外，记者从南京经济技术开发区了解到，我国首个5G微基站射频芯片产品已经由南京宇都科技有限公司自主研发流片成功。

“作为支撑5G技术的核心，核心芯片国产化一定是未来的趋势。”宇都公司创始人王俊峰介绍，其芯片组产品已经通过了由中国工程院院士倪光南，以及清华大学、复旦大学等国内7所知名院校微电子专家组成的专家组鉴定，认为产品在系统性能上达到了国际同类产品的先进水平，其中射频芯片的部分性能优于国际同类产品，目前芯片组已开始供北京、江苏等地的5G在建项目使用。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩表示，中国社会经济正在加速进入数字时代，数字经济具有更大的发展空间，也需要更多、更发达的数字基础设施。5G、数据中心等基础设施是为了更好地服务产业互联网等数字经济新业态，是中国经济数字化转型升级的必需。

具体来看，新型基础设施建设旨在构建数字经济时代的关键基础设施，主要包含5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域，涉及通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

对此，中国工业互联网研究院院长徐晓兰表示，在后疫情时代，中国将加速实现“线上”和“工业互联”为特征的“场景式”变革和数字化转型。

加快重点项目建设

30日，工信部副部长辛国斌表示，未来将加快重点项目开通建设，加快推进5G网络、数据中心等新兴基础设施建设。

值得注意的是，今年以来5G基站、工业互联网等“新基建”频繁被提及，仅在2月初到3月这段时间里，中央层面就至少5次部署与“新基建”相关的任务。地方相关政策也相继出台，成为推动“新基建”发展的主要动力。

盘古智库高级研究员吴琦表示，在传统基建对于经济增长的边际效应有所减弱的背景下，新型基础设施建设将在稳投资中发挥越来越大的作用，人工智能、工业互联网、物联网等建设也将产生长期性、大规模的资金需求。

打造信息高速公路升级版，5G基站不可或缺。三大电信央企和铁塔公司都表示，将抢抓工时，加速推进，积极丰富5G技术应用场景，如期完成5G网络建设任务。

利用特高压建设全球能源互联网，实现能源的优化配置。特高压是目前世界上最先进的输电技术，具有远距离、大容量、低损耗、少占地的综合优势。据国家电网透露，2020年国家电网的特高压建设项目投资规模1811亿元，可带动社会投资3600亿元，整体规模5411亿元。

与此同时，在新能源汽车方面，2020年将计划新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，到2025年建设超过3.6万个充换电站，全国车桩比达到1∶1。根据赛迪顾问股份有限公司发布的研究报告，根据车桩比1∶1的建设目标，未来10年，中国新建充电桩将达到6300万，将形成超1万亿元的充电桩基础设施建设市场。

地方积极布局 空间超预期

3月29日，广州率先推出针对“新基建”的产业政策“新基建10条”，政策重点对“新基建”高端项目和人才予以扶持，包括3年投入1亿元，培育一批操作系统、数据库等方面的领军企业，构建完备的信息技术应用创新生态等。

3月26日，山东省发展和改革委员会主任周连华表示，《济青烟国际招商产业园建设行动方案（2020-2025年）》将重点布局建设一批5G、物联网、云服务等“新基建”项目，争取国家专项债券、新旧动能转换基金支持。

除各项扶持政策外，多地“新基建”还结合自身优势加速落地。国家四个综合性科学中心之一的深圳，按照规划，今年总共要新建3万个5G基站，累计建成4.5万个，力争在今年8月底前率先实现5G网络全覆盖。同时，数据中心作为底层基础设施有望持续增长。高速城际铁路和城际轨道交通，也将加速推进。

成都出台的2020年经济社会发展目标的意见显示，将推进川藏铁路技术创新中心、成都超算中心、西部电镜中心等建设；深化5G商业应用，培育智慧医疗、智慧教育、数字文创、无人经济、智慧会展等新兴业态。

恒大集团首席经济学家任泽平表示，启动新一轮基建，关键在“新”，要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设，而不是简单重走老路。

天津市中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基地研究员何自力也表示，“新基建”带给我们巨大的想象空间，各地政府一定要尽力避免走大水漫灌盲目刺激的老路，而是要按照高质量发展要求，将资金真正投入到符合产业转型升级、弥补发展短板的紧要领域。（记者梁倩 李志勇）

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