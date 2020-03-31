商务部：加强医疗物资出口质量管理

30日，记者从商务部获悉，商务部将会同海关总署、药监局等部门加强医疗物资出口质量管理，近期将发布公告，要求出口的相关医疗物资必须取得国家药品监管部门的相关资质，符合进口国（地区）质量标准要求。
据了解，当前，全球疫情呈加速扩散蔓延态势。按照我国关于深化疫情防控国际合作，发挥负责任大国作用的重要指示精神，根据中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组部署，商务部会同相关部门建立工作机制，各司其职、协同联动。在满足国内疫情防控需要的基础上，鼓励企业扩大产能，有序出口，为国际社会抗击疫情提供力所能及的帮助。
商务部表示，党中央、国务院高度重视医疗物资出口工作，要求商务部会同相关部门严把质量关，维护出口秩序，严厉打击假冒伪劣行为。医疗物资的质量安全直接关系人的生命健康，医疗物资出口中一旦出现质量问题，我们将认真调查，发现一起，查处一起，依法惩处，绝不姑息。同时，也希望外国采购商选择符合上述质量要求的产品供应商。我们将继续与国际社会一道，共同努力，携手抗击疫情，推动构建人类命运共同体。（记者王文博）
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