工信部：将研究促进汽车消费政策建议

工信部副部长辛国斌30日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，为解决汽车有效需求不足的问题，工信部将积极配合相关部委，研究稳定和扩大汽车消费的政策建议，督促各地区加快出台促进汽车消费的政策措施。另外，工信部还会就新能源汽车及其相关政策，协调相关部门做出调整，进一步推动汽车产业发展。

据辛国斌介绍，对汽车行业来讲，目前仍然面临着很大的困难，特别是整体消费需求不振的问题，即使目前企业复工复产率比较高了，但是由于市场需求不足，企业库存增加，有可能在后续的一段时间里，一些企业的达产率还会进一步降低。

辛国斌表示，目前，已有广东、山东、吉林、海南和深圳、宁波、杭州、南昌等省地市出台了一些具体的政策，相信后续会有更多刺激消费的政策出台。此外，工信部近期还会就新能源汽车及其相关政策，协调相关部门做出调整，进一步推动汽车产业协调健康发展。

辛国斌表示，国际国内需求都在下滑，对于一些出口导向型企业造成冲击和影响，如果这方面问题得不到及时有效解决，这些企业会面临生存压力。目前工信部对此采取的措施主要还是通过稳定外贸和外需来保障供给侧稳定。“一方面要启动需求，另一方面要加大政策扶持，通过这样一个方式来帮助这些企业渡过眼前的难关。后续还将根据国际疫情防控形势的变化，进一步加强政策研究和储备，适时出台一些扶持政策，保证这些企业能够安全渡过生存难关。”辛国斌说。

随着复工复产的推进，全国工业基本面初步实现稳定。截至3月28日，全国规上工业企业平均开工率达到98.6%，人员平均复岗率达到89.9%。自2月19日至今，我国汽车行业企业整体开工率已由60%左右提升到97%，员工复岗率由50%左右提高到82%，总体达产率已与去年同期水平相当。（记者钟源）

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