工信部：将研究促进汽车消费政策建议

工信部副部长辛国斌30日在国务院联防联控机制新闻发布会上表示，为解决汽车有效需求不足的问题，工信部将积极配合相关部委，研究稳定和扩大汽车消费的政策建议，督促各地区加快出台促进汽车消费的政策措施。另外，工信部还会就新能源汽车及其相关政策，协调相关部门做出调整，进一步推动汽车产业发展。
据辛国斌介绍，对汽车行业来讲，目前仍然面临着很大的困难，特别是整体消费需求不振的问题，即使目前企业复工复产率比较高了，但是由于市场需求不足，企业库存增加，有可能在后续的一段时间里，一些企业的达产率还会进一步降低。
辛国斌表示，目前，已有广东、山东、吉林、海南和深圳、宁波、杭州、南昌等省地市出台了一些具体的政策，相信后续会有更多刺激消费的政策出台。此外，工信部近期还会就新能源汽车及其相关政策，协调相关部门做出调整，进一步推动汽车产业协调健康发展。
辛国斌表示，国际国内需求都在下滑，对于一些出口导向型企业造成冲击和影响，如果这方面问题得不到及时有效解决，这些企业会面临生存压力。目前工信部对此采取的措施主要还是通过稳定外贸和外需来保障供给侧稳定。“一方面要启动需求，另一方面要加大政策扶持，通过这样一个方式来帮助这些企业渡过眼前的难关。后续还将根据国际疫情防控形势的变化，进一步加强政策研究和储备，适时出台一些扶持政策，保证这些企业能够安全渡过生存难关。”辛国斌说。
随着复工复产的推进，全国工业基本面初步实现稳定。截至3月28日，全国规上工业企业平均开工率达到98.6%，人员平均复岗率达到89.9%。自2月19日至今，我国汽车行业企业整体开工率已由60%左右提升到97%，员工复岗率由50%左右提高到82%，总体达产率已与去年同期水平相当。（记者钟源）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】