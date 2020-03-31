3月份中国采购经理指数环比回升 企业复工复产明显加快

人民网北京3月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，中国采购经理指数在上月大幅下降基数上环比回升。其中制造业PMI为52.0%，比上月回升16.3个百分点；非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点；综合PMI产出指数为53.0%，比上月回升24.1个百分点。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2020年3月份，我国统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，疫情防控形势持续向好，生产生活秩序稳步恢复，企业复工复产明显加快。

赵庆河分析，3月份制造业采购经理指数主要呈现以下特点：一是市场供需有所改善，企业采购环比增加。二是政策效应逐步显现，企业预期有所回升。三是新动能恢复较快，高技术制造业PMI高于总体。四是不同规模企业均有回升，大型企业复苏相对较快。他表示，虽然3月份制造业PMI大幅回升，但调查结果显示，企业生产经营压力仍然较大。从外部环境看，疫情在全球快速蔓延，世界经济贸易增长受到严重冲击，给我国经济带来新的严峻挑战。

3月份PMI数据回升至荣枯线以上，是否代表经济回暖？国家统计局服务业调查中心负责人回应，通常情况下，当PMI连续三个月以上同向变化时，才能反映经济运行的趋势性变化，仅仅单月数据升至荣枯线上，并不能判断我国经济已完全恢复正常水平，实现趋势性好转，还需持续观察变化。

该负责人还表示，当前我国疫情防控虽然取得了阶段性重要成效，经济社会秩序正在加快恢复，但企业复工复产情况仍未恢复至疫情前的正常水平，加之3月份境外疫情呈加速扩散蔓延态势，我国经济发展面临新的挑战，仅凭3月份PMI数据尚不能判断经济是否已经企稳回升，经济是否回暖还要看未来几个月采购经理指数能否延续扩张走势，后期走势仍需密切关注。

中国制造业采购经理指数运行情况

3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为52.0%，比上月回升16.3个百分点。

从企业规模看，大、中、小型企业PMI分别为52.6%、51.5%和50.9%，比上月回升16.3、16.0和16.8个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和从业人员指数均升至临界点之上，原材料库存指数和供应商配送时间指数低于临界点。

生产指数为54.1%，比上月回升26.3个百分点，表明制造业生产量环比增长。

新订单指数为52.0%，比上月回升22.7个百分点，表明制造业市场需求有所回暖。

原材料库存指数为49.0%，比上月回升15.1个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。

从业人员指数为50.9%，比上月回升19.1个百分点，表明制造业企业复工人数有所增加。

供应商配送时间指数为48.2%，比上月回升16.1个百分点，表明制造业原材料供应商交货仍然较慢。

中国非制造业采购经理指数运行情况

3月份，非制造业商务活动指数为52.3%，比上月回升22.7个百分点。

分行业看，服务业商务活动指数为51.8%，比上月回升21.7个百分点。从行业大类看，除资本市场服务外，其他行业商务活动指数均有不同程度回升。建筑业商务活动指数为55.1%，比上月回升28.5个百分点。

新订单指数为49.2%，比上月回升22.7个百分点，表明非制造业市场需求降幅收窄。分行业看，服务业新订单指数为49.3%，比上月回升22.3个百分点；建筑业新订单指数为48.4%，比上月回升24.6个百分点。

投入品价格指数为49.4%，虽比上月略升0.1个百分点，但仍位于临界点之下，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体水平有所下降。分行业看，服务业投入品价格指数为48.9%，比上月回升0.5个百分点；建筑业投入品价格指数为52.5%，比上月回落1.5个百分点。

销售价格指数为46.1%，比上月回升2.2个百分点，表明非制造业销售价格总体水平降幅有所收窄。分行业看，服务业销售价格指数为44.9%，比上月回升2.2个百分点；建筑业销售价格指数为52.5%，比上月上升1.6个百分点。

从业人员指数为47.7%，比上月回升9.8个百分点。分行业看，服务业从业人员指数为46.7%，比上月回升7.8个百分点；建筑业从业人员指数为53.1%，比上月回升20.8个百分点。

业务活动预期指数为57.3%，比上月回升17.3个百分点，表明非制造业企业对近期市场发展信心有所恢复。分行业看，服务业业务活动预期指数为56.8%，比上月回升17.1个百分点；建筑业业务活动预期指数为59.9%，比上月回升18.1个百分点。

中国综合PMI产出指数运行情况

3月份，综合PMI产出指数为53.0%，比上月回升24.1个百分点，表明我国企业生产经营活动总体恢复较快。

(责编：杨曦、庄红韬)