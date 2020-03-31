多举措持续惠及企业 深圳前海按下复工助力“加速键”

人民网北京3月31日电 （栗翘楚）随着国内疫情防控态势持续向好、生产生活秩序加快恢复，在前期全面保障防疫物资供应等多举措基础上，近期深圳前海深港现代服务业合作区按下了助力辖区企业有序复工复产的“加速键”。

2020年3月20日至3月26日，前海人才住房租金免交名单公示，包括中证信用增进股份有限公司、招联消费金融有限公司在内的11家企业将免交2020年2月和3月人才住房租金。这是前海助力辖区内企业复工复产的又一温馨之举。

来自招联消费金融公司人士表示，前海管理局给辖区内多项及时关怀政策，急企业之所急、想企业之所想。新冠肺炎疫情防控以来，前海管理局认真调研企业需求，及时出台多项配套政策，从帮助企业恢复生产到减轻企业各项负担，以实际行动落实助力复工复产。

金融业是前海四大支柱产业之一。疫情防控启动以来，前海管理局强化“六稳”举措，落实深圳市应对疫情“惠企16条”，探索和部署非常时期金融服务的优化方案，为坚决打赢疫情防控阻击战作出积极贡献。

在疫情防控与复工复产过程中，微众银行、招联消费金融公司等金融企业陆续收到了前海管理局提供的口罩、酒精等防疫物资。

截至目前，前海管理局已累计向辖区内公共服务机构和企业提供超过35万只口罩，超过3000公斤消毒酒精和一批大型测温仪等防疫物资，有力保障重点单位和企业所急所需。

当前复工复产进入“下半场”，前海也按下了“加速键”。

3月24日，前海人才服务工作站正式对外服务，为前海进驻企业和人才提供182项人社事项“一条龙”服务，有力地支持企业复工复产。前海税务局打造政企“云培训”新模式，创新运用线上直播、视频连线等新形式为企业宣讲辅导、实时互动。3月26日，前海举办2020年第一季度重大项目签约仪式，以“现场+云签约”的创新方式签约六个重点项目，全面吹响开工号。

作为深圳唯一一家持牌消费金融公司，招联消费金融公司成立以来持续在人才发展、项目创新等方面获得前海多项政策支持。“前海这片创新沃土，不仅为辖区企业积极营造了良好的营商环境，还让企业不断迸发出创新活力。”招联消费金融公司人士表示。

(责编：栗翘楚、孙阳)