国家税务总局：今年1-2月份全国减税降费共计4027亿元

国家税务总局总审计师王道树 （中国网 郑亮摄）

人民网北京3月31日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就减税费优服务助复产促发展有关情况举行发布会，国家税务总局总审计师王道树表示，疫情发生以来，税务部门按照党中央、国务院的决策部署，采取实打实、硬碰硬的举措，确保各项税费优惠政策不折不扣得到落实。

从保证税费优惠政策的落实角度来说，我想跟大家报告四个方面：

一是全力参与相关税费优惠政策的研究制定工作。对于4批21项税费优惠政策，税务总局在研究制定过程中积极提出方案建议，积极参与测算分析，并会同有关部门及时制发有关公告和文件。

二是及时制发征管配套相关办法。尽最大努力方便纳税人和缴费人享受相关的税费优惠政策。比如，有关增值税、企业所得税这方面的税收优惠政策，企业只要发生了相关的业务，符合规定条件的，都可以自行申报享受，不需要再事先办理审批或者备案手续。

三是及时调整征管信息系统。在信息化条件下，每一项税费优惠政策的落实，都需要税务部门及时调整和优化征管信息系统。我们在最短的时间以最优的方式来确保纳税人、缴费人知政策、会操作、能享受。

四是全力压实政策落实的责任。税务总局党委书记、局长王军要求我们各级税务机关开展好税费优惠政策落实情况的自查和抽查，针对发现的问题，督促各地即知即改、立行立改。

王道树介绍到，据统计，今年1-2月份，全国减税降费共计4027亿元，这个数字由两部分组成：

一是2020年新出台的支持疫情防控和经济社会发展的税费优惠政策，新增减税降费1589亿元。今年新出台的4批政策当中，第3批聚焦减轻小微企业、个体工商户负担的政策和第4批聚焦稳外贸稳外资的政策都是自3月起实施的，到4月份申报期开始申报，进行统计核算。前2批出台的政策当中，也有部分政策是按季度来进行申报的。随着4月按季申报大征期的到来，这些政策都会纳入统计核算范围，企业享受减税降费的统计规模也会进一步扩大。

二是2019年更大规模减税降费政策在2020年继续实施形成的减税降费2438亿元，主要包括深化增值税改革翘尾新增减税1365亿元，降低申报费率翘尾新增降费848亿元，减征文化事业建设费、国家重大水利工程建设基金翘尾新增降费28亿元，小微企业普惠性减税和个人所得税专项附加扣除等其他继续实施的政策减税降费197亿元。

(责编：车柯蒙、孙阳)