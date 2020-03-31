居民服务相关行业复工复销迎来加速期 居民消费快速释放

国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力 （中国网 郑亮摄）

人民网北京3月31日电 （记者车柯蒙）增值税覆盖国民经济各个领域，增值税发票开票户数和开票金额可以较好地反映企业复工复产，特别是复销情况。今日，在国新办就减税费优服务助复产促发展有关情况举行的发布会上，国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍了通过税收数据所显示春节后全国复工复产的总体情况。

一是全国企业复工复产复销逐周向好，目前开票金额和户数均超去年可比口径的八成。2月10日复工以来，全国企业复销率（也就是日均开票金额与去年可比口径相比）呈逐周向好的态势，从第一周（2月10-14日）的20%，提升到第六周（3月16-20日）的76.1%，过去一周（3月23日-27）复销率又提升6.2个百分点，达到82.3%；日均开票户数相当于去年可比口径的81.3%，环比提升7.1个百分点。

二是农资产品供应快速恢复，有力保障春管春播有序开展。3月以来，种子、农膜等农资行业开票金额分别为去年同期的89.3%和88.4%，比2月份分别提高了18.6和33.9个百分点。钾肥、磷肥企业复工以来的开票金额分别相当于去年同期的90.2%和85%，其中磷肥产量占全国三成的湖北省磷肥企业，累计开票金额达去年同期的78.5%，接近八成。

三是高技术产业复产复销相对较快，新动能加速成长。过去一周，专用设备、通用设备制造复销率分别为88.2%和83.5%，好于总体水平。特别是受远程办公、远程教育等新兴服务需求快速增长等因素拉动，信息传输、软件和信息技术服务业，科学技术服务业复销率分别达到87.3%和91.8%，其中互联网平台、信息传输服务复销率分别为109.1%和103.1%，超过去年的水平。

四是居民服务相关行业复工复销迎来加速期，居民消费快速释放。过去一周，与居民消费相关的批发零售业复销率为92.9%，环比提升9.4个百分点。米面粮油、肉禽蛋奶及水产品批发复销率分别为101.5%和101.6%，均超过去年的水平。超市和便利店零售复销率分别为94.1%和97.6%，居民服务业复销率为86%。餐饮配送及外卖服务复销率达到86.5%。

上述数据表明，随着国家及时出台一系列财政、税收、金融、就业等政策逐步落地见效，经过各部门各地区的艰苦努力，企业复工复产复销正在稳步恢复。下一步，税务部门将继续按照“数据服务大局要尽力”的要求，充分发挥税收大数据优势，密切关注境外疫情蔓延对我国的影响，及时反映经济运行情况，助力企业复工复产，服务经济社会发展大局。

(责编：车柯蒙、孙阳)