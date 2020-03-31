税务总局：大部分地区企业90%以上涉税业务可在网上办理

国家税务总局纳税服务司负责人韩国荣 （中国网 郑亮摄）

人民网北京3月31日电 （记者车柯蒙）今日，国新办就减税费优服务助复产促发展有关情况举行发布会，国家税务总局纳税服务司负责人韩国荣表示，税务部门既是税收的执法部门，更是窗口的服务单位，直接服务着几千万企业纳税人和上亿的自然人纳税人，以及十多亿的缴费人。针对新冠肺炎疫情的发生，税务部门充分运用信息技术和税收大数据，先后分3批推出了54项具体服务措施，来大力推行“非接触式”的办税缴费，聚焦解决他们在办税缴费中遇到的实际困难。

韩国荣介绍，税务部门考虑到企业复工复产后部分财务人员未及时返岗，及时推出了“延期办税”的措施。除湖北省外，两次延长了今年2月份的纳税申报期限，到2月最后一个工作日，将3月份的纳税申报期限延长一周，到3月23日，针对即将到来的4月大征期的实际情况，将4月份纳税申报期限延长到4月24日，也就是当周的星期五。对特殊困难企业，依法核准延缓申报或延缓缴纳税款。2月份以来，除湖北省外，对5.7万户纳税人办理了延期申报，对5万户纳税人办理了延期缴纳税款。

同时，税务部门按照“尽可能网上办”的原则，推行“非接触式”办税缴费，发布了185项网上办税缴费事项清单，各地税务部门在此基础上进一步拓展。目前，大部分地区的企业90%以上涉税业务均可在网上办理。

对于一部分纳税人需要到办税服务厅办理的，税务部门主动提供预约服务，引导纳税人、缴费人分期分批错峰办理，避免办税服务厅人员聚集。据统计，从2月1日到现在，全国共有255万人次选择了“预约办”服务，这个比例比上年同期提升了近30个百分点。为了给纳税人、缴费人提供安全的办税缴费环境，全国各地办税服务厅均严格按照当地疫情防控要求，认真做好室内通风、卫生防疫和清洁消毒工作，确保纳税人“放心进大厅、事情快捷办”。

韩国荣表示，“非接触式”办税缴费服务并非是税务部门应对疫情的临时举措，而是持续巩固拓展服务质量的长效之举。在目前推出的185项“非接触式”办税缴费事项基础上，税务部门努力在今年年底能达到200项左右，实现更多税费业务从实体办税服务厅向网上转移；对于发票领用方式的改进上，将加大“网上申领、邮寄配送”力度，力争在今年年底前，将目前的50%比例提升到70%；同时，积极拓展利用支付宝、微信等第三方支付渠道来缴纳税费业务，使广大纳税人和缴费人有更好的获得感。

(责编：车柯蒙、孙阳)