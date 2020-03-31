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财政部累计下达2020年中央财政专项扶贫资金1396.36亿元

2020年03月31日15:03  来源：人民网
 

人民网北京3月31日电 据财政部网站消息，为推动脱贫攻坚相关项目及早落实见效，确保如期高质量打赢脱贫攻坚战，近日，财政部下达各地2020年中央财政专项扶贫资金260.27亿元，加上提前下达的1136.09亿元，目前已累计下达2020年中央财政专项扶贫资金1396.36亿元，资金下达时间比往年提前一个多月。

2020年中央财政专项扶贫资金分配重点向“三区三州”和“三区三州”之外贫困人口多、贫困发生率高、脱贫难度大的深度贫困地区以及挂牌督战地区倾斜，同时，加大了对受新冠肺炎疫情影响较重地区、人口较多的易地扶贫搬迁集中安置区和贫困革命老区的支持力度。

下一步，财政部将督促相关省份按照“省负总责”的要求，结合实际统筹安排资金，保障完成剩余脱贫攻坚任务和巩固脱贫成效需要，重点支持扶贫产业持续发展。同时，落实扶贫项目资金全过程绩效管理要求，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益，利用财政扶贫资金动态监控平台，及时掌握资金使用管理情况，切实管好用好财政专项扶贫资金。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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