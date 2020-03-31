中再集团2019年度业绩发布 保费收入快速增长

3月31日，中再集团在京召开2019年度线上业绩发布会，对公司经营业绩、战略落地、创新成果和未来发展作了展示和阐述。

2019年，中再集团加快推动“一三五”战略落地，主要呈现四方面亮点：

一是保费收入快速增长，2019年集团合并总保费收入为1449.73亿元（货币单位为人民币，下同），增速高达18.6%，以再保险总保费收入计，位列世界第七大再保险公司。其中：财产再保险业务总保费收入426.79亿元，同比增长47.4%；人身再保险业务总保费收入555.26亿元，同比增长5.9%；财产险直保总保费收入487.30亿元，同比增长14.3%。

二是经营效益大幅提升，2019年集团归属于母公司股东净利润达人民币60.49亿元，同比增长62.2%；集团ROE为7.32%，同比提升2.42个百分点；公司每股分红0.044元（含税），同比增长41.9%。

三是业务结构不断优化，财产再保险国际业务占比为33.9%，同比提升19.6个百分点；财产再保险境内非车险业务占比为70.9%，同比提升5.8个百分点；人身再保险境内保障型业务占比为33.5%，同比提升7.4个百分点；财产险直保非车险业务占比为42.2%，同比提升6.5个百分点。

四是风险管理持续稳健，风险管理能力和公司治理能力得到监管机构认可。

财产再保险业绩保持快速增长，境外业务组合多元。2019年境内财产再保险业务保费收入287.23亿元，同比增长15%；非车险业务分保费收入203.74亿元，同比增长25.3%；非车险业务占比持续攀高至70.9%，同比上升5.8个百分点；含桥社业务在内的境外财产再保险业务总保费收入144.67亿元，同比增长248.7%。

人身再保险业务结构持续优化，承保效益显著提升。2019年人身再保险业务规模保费为634.98亿元，同比增长11.2%；境内保障型业务占比33.5%，同比上升7.4个百分点，分保费收入170.49亿元，同比增长37.4%；储蓄型业务发展效益持续提升，实现规模保费163.13亿元，同比增长17.5%。

财产险直保非车险业务快速增长，“筋斗云”系统高效运行。2019年中国大地保险总保费收入为487.30亿元，同比增长14.3%；原保费收入增速为14.2%，连续五年优于行业，复合增长率居前八财险公司之首。非车险业务保费收入为204.28亿元，同比增长34.8%。“筋斗云”系统稳定运行率高达99.99%，日保单处理量超过40万单。

投资业绩稳健提升，配置结构持续优化。2019年，集团总投资收益为129.99 亿元，同比增长52.4%；总投资收益率5.30%，同比提升1.10个百分点；净投资收益为123.16亿元，同比增长18.4%；截至2019年底，总投资资产余额为2618.33亿元，同比增长14.5%，资产规模快速增长，资产配置稳健审慎。

顺应时代趋势变化，结合公司发展实际，中再集团董事长袁临江在2020年度工作会上提出，在当前形势下，中再集团高质量发展必须聚焦“四个关键”：关键要主动管理，坚守高质量发展的风险底线；关键要争先进位，做强高质量发展的核心竞争力；关键要差异化定位，动态追求高质量发展目标；关键要统筹兼顾，筑牢高质量发展的机制保障。

中再集团还表示，2020年是全面建成小康社会的决胜之年，是“十三五”规划的收官之年，高质量发展聚焦“四个关键”，奋力实现“一三五”战略目标已成为中再集团当前发展主题。按照稳中求进工作总基调，坚持“平台化、科技化、全球化”驱动，坚持有效益发展、市场对标、守住风险合规底线和数字化转型不动摇，坚定不移贯彻“稳增长、调结构、控风险、增效益”经营方针，中再集团系统上下目前在积极服务国家战略、加快推进数字化转型、全面提升国际业务管理能力、强化风险管理、加强精细化运营等方面，积极部署、上下联动，全力以赴达成“十三五”规划主要指标，奋力推进中再集团高质量发展再上新台阶。（牛广文）

(责编：许维娜、夏晓伦)