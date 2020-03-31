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中国工程院院士邬贺铨：5G引领新基建 创新应对新挑战

2020年03月31日20:24  来源：人民网
 

人民网北京3月31日电（记者 王醒）加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，人民网今日召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。

中国工程院院士邬贺铨在会上表示，新基建不仅是基建，还是新产业增长支柱、创新投资渠道与新的消费，它促进供给侧结构性改革和高质量发展。新基建与传统基建是统筹发展、协同融合的。

邬贺铨认为，在新基建中，最主要的是新一代信息基础设施——5G。如今，5G的应用已经扩展到产业互联网和智慧城市，拥有增强移动宽带、超可靠低延时、广覆盖大连接等特点。

我们看到此次疫情期间，云办公、云课堂、云视频、云商贸、云签约来了，对此，邬贺铨表示，云的能力赋予终端更强的能力，基于云的一些服务，云经济也将随之发展起来。

邬贺铨还谈到5G在产业端的发力，目前，工业高清视频经过5G和边缘计算与中心云相连，基础AI与预存的视频图像比对和分析，机器视觉能力已超人类，现在工人戴上5G眼镜，可以轻松完成高准确度工作，大大提高工作效率。

除此以外，邬贺铨还指出5G对经济增长的重要贡献，据分析，到2035年，5G的市场规模能够使全球经济产出增长大概5%，对于中国而言，2035年，5G会使中国的GDP增加一万多亿美元，并且推动中国新增就业机会1090万人。

对于5G未来的发展，邬贺铨表示，垂直行业应用是5G未来的主战场，需要推进IT行业与垂直行业的紧密合作，创新工业互联网的应用。而对于投资大回报慢、运营商资金与考核指标压力大、基站选址困难等问题，要期待新基建的政策帮助解困。

(责编：王醒、王静)
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