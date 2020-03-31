刘多：5G应用需继续发力 保证网络基础设施安全运行

人民网北京3月31日电 （记者王宇鹏）加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，人民网今日召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。
中国信息通信研究院院长刘多在会上表示，加快新基建，对国民经济发展起到巨大的推动作用，能够助力稳投资、扩内需和增就业，形成构建数字经济时代的关键支撑，应在紧迫的时间窗口期内持续发力。
从短期看，加快新基建将助力稳投资、扩内需和增就业。
首先，以5G为例，预计从今年到2025年，5G可直接拉动电信运营商网络投资1.2万亿元，拉动垂直行业进行5G网络和设备投资4700亿元，同时5G网络的建设还会带动产业链上下游以及各行业的应用投资。预计到2025年，5G累计带动超过3.5万亿元投资。其次，新基建还有助于提振内需和促进信息消费升级。预计到2025年，5G商用将带动1.8万亿的移动数据流量消费，2万亿的信息服务消费，4.3万亿的终端消费。同时，预计今年工业互联网产业经济的规模将达到3.1万亿，占GDP比重达到2.9%。此外，新基建有助于增加社会就业，工业互联网预计今年能够带动超过255万的新增就业岗位。到2025年，5G会直接创造超过300万的相关就业岗位。
长期看，加快信息基础设施建设将构建数字经济时代的关键支撑。
第一，新基建会构筑万物互联的新的基础，实现以信息流带动技术流、资金流、人才流和物资流，在更大范围优化资源配置效率。第二，新一代的信息技术将引领群体性和颠覆性的技术突破，推动各行业数字化、网络化、智能化转型，形成经济增长的新动能。第三，新型基础设施将有力支撑数字经济蓬勃发展，实现数字经济和实体经济的深度融合，催生新模式、新业态，激活市场潜力。
刘多认为，新基建的时间窗口非常紧迫的，“5G、工业互联网、人工智能、上半场我们是领先的，在全球加紧部署的窗口期，下半场5G应用更需要发力。”
刘多认为，只要和基础设施相关，安全就是很重要的方面，要发挥企业、产业的力量，不断构建安全手段，保证网络基础设施稳定、安全地运行。
“要进一步地加大开放合作，只有这样我们才能够在全球产业和网络建设过程中，为全球社会经济发展做出更多贡献。”刘多表示。
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