肖苡：数字化基础设施和数字化产业生态是新基建的内核

人民网北京3月31日电 （记者王宇鹏）加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，人民网今日召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。

华为中国云与计算CTO肖苡在会上表示，数字化基础设施和数字化产业生态是新基建的双重内核，共同构成新基建的本质，而核心技术供给是关键要素。

在复工复产期间，远程协同办公成了很多企事业单位的首选模式。“基础设施和云服务，在一夜之间成了人们工作和生活的必备品。从中看到基础设施，尤其是数字化基础设施建设，对于社会综合管理具有重要作用。”肖苡认为，新基建会成为整个信息社会的基石和数字经济的支撑，会释放中国经济增长潜力，成为推动经济高质量发展的一个重要引擎。

关于新基建的内涵，肖苡认为有两个内核，一个是数字化基础设施，一个是数字化产业生态，两方面构成了新基建的本质。

“5G和云、AI又是数字化设施的基础，是底座。”肖苡介绍，在这次抗疫过程中，基于5G远程医疗的查房、红外测温等应用实现快速落地；基于云和AI的工业互联网支撑了政府、企业快速部署，支持企业加快复工复产；智慧化城市建设也大大加快，加速了数据融合和智能化治理，例如疫情期间保障了大量非接触式的业务办理。

基础设施关系到国计民生，核心技术供给是关键要素。“算力是基础设施的一个核心，例如在疫情期间筛查新冠病毒的AI辅助诊疗是靠大量云端算力，机器人生产口罩背后也有强大的技术支撑。”肖苡表示，“计算产业并不是做了两个很好的芯片就能够实现，计算产业意味着整个核心生态的转型，意味着华为要从设备生产商转型为生态组织，加速生态建设。”

对于未来的展望，肖苡认为，新基建将促进更多行业的数字化转型和智能升级，未来的中国将是一个线上和线下融合，物理和数字高度融合的世界，“当数字化无处不在的时候，万物互联的智能中国也将蓬勃而出。”

(责编：王宇鹏、王静)