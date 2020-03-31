刘松：数字新基建构建新型价值网络和服务体系

人民网北京3月31日电 （记者 王醒）今日，人民网以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题举办“金台圆桌”线上研讨会。阿里巴巴集团副总裁刘松在会上表示，未来，新基建将助力构建智能社会，并推动社会数字化治理。

“数字新基建的核心价值，是构建以数据为关键要素的新价值网络和服务体系。”刘松分别从新基建的新动能、新形态、优势与挑战四个方面进行了阐述。

数字新基建具有哪些新动能？刘松表示，首先它包含新一代数字技术，也就是云、大数据、人工智能、工业互联网、区块链、云计算等；其次它是一个数据平台，电商、物流、金融、支付、云平台等都是新基建的附属平台；除此以外，它是物理基础设施的智能化，未来的交通基础设施将和智能技术叠加。

刘松认为，数字新基建所有相关技术必须协同发展才能产生聚变效应，对各个行业产生辐射效应。新基建不仅可以解决需求侧、供给侧的问题，更重要的是可以通过数据连接，形成双螺旋的新形态。在未来，新基建除了建设、安装，还要通过运营形成完整的生态体系，这对人的创新力和软环境提出了更高要求。新基建更强调专业化和平台化，这更需要企业和社会力量的参与，同时也呼唤新的模式，包括政企联动、多元投资等。

对于新基建面临的挑战，刘松认为主要体现在四个方面，一是疫情使全球供应链风险增大；二是基建的“重硬轻软”习惯，容易忽略应用场景和运营方面的价值；三是疫情可能导致的相关投资不足，债务压力增大；四是全球产业链的风险。

对此，刘松给出相关建议，首先，是要形成一套技术体系，协同发展；其次要从整个政策导向上鼓励企业和科研机构增大基础研究，以及对于全球人才的吸引；最后要鼓励社会化、多元化的投资以及政企协和。除此以外，刘松还结合阿里“城市大脑”的实践，给出了新基建在社会治理领域应用的建议：要引导城市治理和民生服务建设，运用IT技术让智能下沉，形成一个平台+微粒化的运营形态。

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