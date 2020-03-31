沈建光：新基建应增加企业力量 政府统筹做好基础性投资

人民网北京3月31日电（记者杜燕飞）加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，人民网31日召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。
京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光在会上表示，完成今年社会经济发展目标，新基建的作用非常大。在新基建建设中，可以以企业为主导，政府统筹做好基础性投资。
沈建光认为，近些年我国在传统基础设施建设上的投入非常大。目前，如果完全再依靠传统基建，特别是房地产拉动经济，隐患是很大的。
“新基建其实就是数字基建，通过疫情这一契机，在推动经济数字化方面，我国将迈出非常大的一步。”沈建光表示。
沈建光表示，疫情对传统经济领域的冲击比较大，包括线下的门店消费、线下理财、保险等。但从京东集团和京东数字科技集团的实践来看，线上数字化业务，包括金融科技、电商业务，受到的冲击远远比传统线下领域小。线上业务的发展，对经济的促进作用越来越明显。
在沈建光看来，我国基础建设面临的主要问题是：一方面，部分领域、部分地区的传统基建可能面临趋于饱和或产能过剩；另一方面，新基建领域在很多方面还存在短缺。“比如，在物流领域，要到边远的地方输送食品，冷库、冷链是非常短缺的。疫情期间，如果当地有冷藏库、冷链体系，农民的利益就会得到保障。”沈建光说。
“总的来看，数字经济，包括机器人的发展，如果基础设施建设能够及时跟进，在生活中将发挥巨大的作用。这需要国家在资金、政策法规等方面提供支持。”
沈建光表示，与传统基建主要是国家、地方政府主导，地方融资平台做建设不同，新基建，包括数字科技、智能机器人、冷库等领域，可以以企业为主导，政府统筹做好基础性投资。同时，政府和企业可以通过合作成为伙伴。
“总之，新基建可以推动中国经济向数字经济方向发展，在引领全球数字发展方面作出贡献。”沈建光表示。
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