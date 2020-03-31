徐晓兰：新基建是经济高质量发展的核心

人民网北京3月31日电 （记者 刘然）今日，人民网以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题举办“金台圆桌”线上研讨会。十三届全国政协委员、中国致公党中央常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰在主旨演讲中提出，与传统基建相比，新基建更能体现数字经济的特征。新基建是经济高质量发展的核心，是数字经济的基础和保障。而工业互联网是新基建的重要战场。

新冠肺炎疫情出现之后，尤其是疫情在全球爆发之后，新基建到底能为经济增长带来哪些活力？

“新基建的内容更加丰富，涵盖的范围也更加广泛，更能体现数字经济的特征，我们认为，中央文件里提及的新基建，主要包括5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心等领域，实质是数字基建。” 徐晓兰用四组关系将新基建、数字经济、工业互联网、数据中心之间的联系进行了阐释。

首先，数字经济是经济高质量发展的核心。徐晓兰认为，数字经济是推动我国经济高质量发展的一个重要的引擎。世界经济的数字化转型不断加快，全球互联网的流量从全球互联网流量从1992年的每天约100GB飙升到2017年的每秒45000GB以上，微软、苹果、亚马逊、腾讯和阿里巴巴等超级数字平台在世界经济中扮演着越来越重要的角色。数字经济渗透到各行各业，带动作用非常巨大。

第二，新基建是数字经济的基础保障，也是转型升级的重要支撑。 5G赋能交通，使智能网联汽车、自动驾驶汽车成为可能，车联网也将成为5G技术最主要的应用场景；人工智能赋能机器，诞生了工业机器人、无人系统等产品；工业互联网赋能产业，通过全要素、全产业链、全价值链的全面连接，实现工业经济数字化、网络化、智能化发展。数据中心赋能云计算、边缘计算，使工业互联网实现万物互联成为了可能，亚马逊、苹果、谷歌、Facebook和微软等巨头建设运营超大规模数据中心。

此外，她还提到，新的基建也是推动数字经济发展的重要动力。首先，新基建可有效带动投资。据麦肯锡预测，2030年，5G、工业互联网、人工智能将带来全球30万亿美元的经济增长。其次，新基建产业自身具备良好经济效益。据工业互联网研究院预测，我国2020年工业互联网对经济的贡献度也将达到万亿元人民币。最后，新基建可有效提高企业效益。

第三，工业互联网是新基建的重要战场。徐晓兰认为，首先，工业互联网是推动我国产业体系新旧动能转换的重要抓手，它构建了一个新型的产业模式和组织方式，它打破了传统工业体系的生产模式。其次，工业互联网能够深度融合到新基建各个领域，5G、工业互联网、数据中心之间都是息息相关的，工业互联网更具有平台的作用——下联万物，上接应用。带动了各行各业的发展。最后，工业互联网作为基础设施建设成效显著。在三年时间内，工业互联网建设推动了产业提振增效降本减存，带动了企业核心竞争力。特别是在一些重要的行业，比如能源、建筑、煤炭、钢铁、电子、服装、机械等等这些行业都有非常广泛而深入的应用。

第四，工业互联网大数据中心建设是工业互联网的心脏系统。徐晓兰表示，工业互联网大数据中心通过汇聚、处理、分析、共享和应用各类数据资源，推动工业经济全要素、全产业链、全价值链的数据流通共享，实现对工业领域各类资源的统筹管理和调配，发挥数据作为核心生产要素参与价值创造和分配的能力，加速流程再造、降低运营成本、提升生产效率，极大地激发生产力乘数效应，形成新的生产关系，培育工业互联网产业新生态。

她认为，在加速建设国家工业互联网大数据中心的同时，还应稳步推进工业互联网大数据分中心建设。坚持“离工业最近”原则，在全国工业基础和信息通信基础好的地区、行业建设一批工业互联网大数据分中心，推动工业互联网在各地区、各行业的深化应用，形成对我国工业经济和工业互联网运行的数据采集和监测能力，形成对工业互联网安全威胁的全面监测、感知和预警能力，形成赋能企业特别是中小微企业实现数字化、网络化、智能化的能力。

(责编：刘然、王静)