顾强：新基建要以都市圈为核心载体 与应用场景深度融合

人民网北京3月31日电 （记者王宇鹏）加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。今日，人民网以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题举办“金台圆桌”线上研讨会。
华夏幸福研究院院长顾强在会上表示，新基建是我国参与未来全球竞争的关键所在，在推进过程中要注重与应用场景深度融合，并带动产业新动能发展；要以都市圈作为核心载体，提高投资效率，促进城市现代化治理水平的不断提升。
“新基建、新动能是我们抢占未来全球制高点的关键所在。”顾强认为，新基建包括数字基础设施和数字赋能的各类支撑平台，是未来智能社会的底层基础，通过新基建带动相关产业新动能发展，使我国整个产业体系更具有竞争力。
顾强强调，新基建要以应用为主导，与场景创新深度融合。例如在部署汽车充电网络等基础设施时，一要满足高频使用场景，对公交专用、出租专用、环卫物流专用、城市公交、城际快充等优先建设；二要重点区域先行，在使用频率最高、应用需求最迫切的地方优先布局。结合场景创新、模式创新来推进新基建建设，才能提高投资效率。
顾强表示，都市圈是未来城市化空间的一个主要形态，是新基建投资的一个核心载体，“都市圈由核心城市加上一小时通行圈范围内的城镇体系构成，我们定义了30个这样的都市圈，它们的面积占全国4.5%，人口占全国32.2%，在GDP占比51.5%，其人口密度、经济密度和基础设施密度远远高于其他地区。都市圈创造真实有效需求，新基建投资回报具有更强支撑，因此新基建应以都市圈作为重点。”
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