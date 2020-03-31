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吴海亮：新基建对产业结构升级具有倍增器作用

2020年03月31日22:37  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京3月31日电 （记者 刘然）今日，人民网以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题举办“金台圆桌”线上研讨会。戴尔科技集团全球副总裁吴海亮在会上阐释了新基建的内涵和意义，并且以戴尔科技的研究和实践为例，探讨了新基建的投资方向、建设布局等心得。他认为，从宏观经济层面，新基建对产业结构的升级、对实体经济的高质量发展具有倍增器作用。

吴海亮表示，与传统基建相比，数字技术、数字新手段就是新基建的“基”，和实体经济的结合就是“建”，简单来讲，就是“数字+”。

谈到新基建的意义时，吴海亮从宏观和微观两个层面进行了阐释。从微观来讲，新基建对传统经济的冲击是最大的，尤其传统企业不做数字+的话，基本上会被大数据时代所淘汰；从宏观来讲，根据戴尔的测算，2018年时信息与通信技术（ICT）存量资产对生产效率的提升显著，对全要素生产率（GFP）增长的贡献是52%。即信息与通信技术存量资产越大，对整个全要素生产率提高越大。因此，新基建对整个产业结构的升级、对整个实体经济是倍增器的作用。

吴海亮以戴尔集团的商业实践为例，对新基建的重点投资领域经验进行了分享。他认为，新基建应该重点关注制造业、民生相关的医疗和教育以及中小企业三个领域。

“制造业中最大的传统行业或者最大的经济体，和新基建的结合是最重要的。”吴海亮表示，戴尔帮助上下游300多家合作企业制定了智能制造的转型升级计划，帮助龙头企业参与了数字化转型工作，从而带动整个产业群的提质增效。

吴海亮认为，新基建不光是一个建设，更重要的是触发了很多应用。在这个环节上更要关注人、关注民生的需求。在疫情大背景之下，新基建要在全球的民生领域重点投入。

中小企业是整个数字化转型中最薄弱的环节。吴海亮认为，如果占整个经济主体80%企业跟不上来的话，整个国家的经济结构会面临很大的一个挑战。

最后，吴海亮谈到了对新基建的五点建议。第一，推动新基建的新PPP模式。PPP的模式是由政府牵头，第一个P是政府；第二个P是政府把真正的数字企业或者数字专家拉进来，与企业对接；第三个P是工业互联网平台的打造。PPP是实施新基建，尤其是对中小企业赋能的快速路径；第二，数据治理和数据应用要提高到新基建的中心地位，把数据变为资产、变为应用；第三，要加大人才的培养。新基建会改变整个国家的劳动力结构，要打造新一代实用型人才；第四，坚持绿色可持续发展。新基建不光是技术范畴，不要忘却绿色发展理念，从产品设计到供应链、生产、包装、回收，整个环节都要考虑环保与绿色；第五，新基建不是一蹴而就的，要秉承开放合作的理念，提升在全球IT产业的地位。

“在这个时间点，中国提出加速新基建的号召，非常及时的给整个产业界打了加速剂。作为产业一员来讲，我们觉得给我们带来的巨大机会。”吴海亮最后表示，戴尔公司对中国经济，尤其现在中国提出新基建，信心非常足，也将积极担当，共同推动新基建更好更快地发展。

(责编：刘然、王静)
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