常疆：发力新基建的一个核心和三个重点

人民网北京4月1日电 （记者刘然）3月31日，人民网以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题举办“金台圆桌”线上研讨会。

上海诺基亚贝尔股份有限公司客户运营CTO常疆表示，新基建对整个信息产业是巨大的机遇，也是积极的挑战。他倡议，应从秉承开放合作的产业生态发展这“一个核心”原则出发，以5G+工业互联网、数据中心建设、网络可持续发展“三个重点”推进新基建。

在当前疫情挑战下，怎么推进新基建，怎么能够打造好的信息产业全球合作？

常疆建议，在新基建工作推进中，要以更加开放的政策环境，加大力度支持全球和国际企业的全面参与，进一步吸引外商在信息产业领域的投资。

他认为，新基建对整个信息产业来说，是巨大的机遇，同时也是积极的挑战。建议抓住“一个核心，三个重点”进行推进。一个核心是指，秉承开放合作的产业生态发展的原则。三个重点是指5G+工业互联网，数据中心建设和网络可持续发展。

常疆解释，开放合作是说全球企业在中国市场的高度参与，是沟通中国和全球市场的桥梁。“同时，在技术标准演进、技术创新方面，也有很多重要的话题和目标，比如要继续全力推动全球开放标准，开源技术以及开放社区的发展，贡献中国强大力量。”

“在新基建当中，以5G和工业互联网为重点，积极推动更多的开放合作，引入全球合作伙伴，打造全球生态化系统。”在阐释第一个重点时，常疆表示诺基亚贝尔和全球工业4.0合作伙伴的成功案例，验证了工业互联网超融合的情况。“比如，我们和博世共同打造的智能制造系统，这个系统内的机器通过单独生产线的变化和生产量的动态变化可以调整和响应，实现安全性的提升。用同样的方法，诺基亚为芬兰也打造了一个智能感知工厂。通过无人工厂，完全实现自动化的运营，这种方式对数据的使用和对生产流程的优化，尤其是在当前疫情情况下，是非常重要的。”

第二个重点是数据中心的建设。常疆认为，数据中心是数字化转型成功非常重要的基础设施，也是新基建当中明确的方向之一。大力推动发展云数据中心，需要把大数据流动起来，让大数据创造和产生价值，同时为管理和决策提供有效的依据。“在这个基础上，我们可以全力推进全社会和行业的数字化转型，转变经济增长方式，不断提高经济发展质量。”常疆说。

“我们建议在大型企业里，在新基建落地的过程中，能不能引入全新的管理职位首席数字官（CDO）。”常疆建议，数字官是关乎企业未来战略的角色，可以通过加强对企业内部、外部供应商、客户之间关系的互动以及数据的流动，推动整个企业组织架构的调整，应对数字经济时代带来的转型需求，包括运营模式和数字化方向的融合，从而落地实现企业的数字化战略。

第三个重点，是积极推动内容技术迭代，不断打造可持续发展的高度智能和自动化的云基础设施，推动云网协同。常疆认为，这包括两个方面，一方面是从经济角度可持续发展，不断降低整个基础设施总体拥有成本TCO，包括网络运营成本、绿色节能环保成本；另一方面，要将5G网打造成弹性的、庞大的分布式的混合云网络，支持各行各业不同场景的需求，让网络自己管自己，达到高度智能，降低整体网络运营成本。

(责编：刘然、杜燕飞)