复工复产包机航班已超770班
本报电 记者从中国民航局获悉，截至3月26日，我国各航空公司在现有定期航班的基础上，已专门安排复工复产包机航班超过770班，保障超过4.5万人次复工复产人员出行。中国民航局针对复工包机航线航班的临时申请，开辟绿色审批通道，提升航线航班审核和布置效率，确保运输快速顺畅；民航相关单位向社会公布联系电话或安排分支机构人员主动与地方政府对接，确保包机航班能够随时申请、及时获批起飞。
（赵展慧）
国家能源集团新开工一批风电项目
本报电 近日，国家能源集团国华投资公司总装机容量112万千瓦、总投资100亿元的一批风电项目开工。首批13个项目分布在山东、河北等7个省份，全部建成后将为社会提供200多个直接就业岗位和数以千计的间接就业岗位。据了解，这些项目均处于平原或丘陵地带，建设条件较好、成本较低，平均利用小时数2864小时，预计建成后年发电量达30亿千瓦时，可满足400万居民的年用电需求，相当于节约标煤94万吨。截至2月底，国家能源集团风电容量为4126万千瓦，共有风电场356家，其中海上风电容量200.27万千瓦。
（张 霞）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】