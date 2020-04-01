海南自贸区首批招聘3万人

本报海口3月31日电 （记者黄晓慧、朱荣鹏）31日，海南省召开2020年首批面向全球招聘3万岗位人才新闻发布会，吹响海南自贸区（港）建设人才集结号。
据悉，本次招聘活动的岗位涉及党政机关、事业单位、国有企业、园区、法定机构、民营企业等单位类型。从产业分布来看，现代服务业、旅游业、高新技术产业三大主导产业岗位需求数超总数60%，依次占比为31%、24.8%、6.9%。高层次人才需求量创历史新高，年薪30万元及以上高端人才岗位1717个，百万元以上高薪岗位59个，主要分布在教育、医疗、旅游等领域。
本次招聘活动，是海南招才引智系列“组合拳”之一，所有应聘人员信息都将纳入人才库长期储备。近期，海南还将陆续推出一系列有特色的招才引才新举措新项目，比如出台政策推动人才团队成规模成建制引进、筹办首届中国（海南）自贸港人才交流大会暨“一带一路”人才发展论坛等，全力把引才工作推向国际，实现国际化引才，为自贸港建设提供强有力的人才保证。
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