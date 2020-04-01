“云生活”带火了电子产品（网上中国）

山东临沂市沂南县岸堤镇暖泉村学生张欣欣家庭生活困难，以前需要借用别人的手机参加学校开设的“空中课堂”。图为沂南县大爱沂蒙志愿服务队志愿者（右）给张欣欣送去平板电脑并教她使用。

杜昱葆摄（人民视觉）

学生正在翻阅电子阅读器推荐的个性化书籍。

施亚磊摄（人民图片）

新冠肺炎疫情对中国各地今年一季度消费带来较大冲击。数据显示，1至2月，全国社会消费品零售总额同比下降20.5%。不过，在“宅”生活和“云”生活中，部分消费电子产品的销量逆势增长，成为消费短期遇冷之时的一抹亮色，以电子产品为代表的绿色消费产品，正在助力提振消费和消费升级。

电子产品逆势热销

“Kindle阅读器、蓝牙音箱……”盘点防疫宅家期间入手的“宝贝”，在北京工作的工程师李喆发现，除了柴米油盐等生活必需品，自己在电子产品上的支出最多。

“阅读、游戏、音乐都是长时间居家防疫的学习娱乐活动，而这些电子产品让漫长和无聊的‘宅’生活增添了趣味。”李喆说。

在消费因疫情而遇冷之时，“云生活”带动部分消费电子产品销量大增，新兴产品供给持续增加，让不少新业态得以逆势发展。

国家统计局数据显示，今年1月到2月份，3D打印设备、智能手表、智能手环等电子产品需求增长较快，产量同比大幅增长，增速分别为101.0%、119.7%、45.1%。新兴动能成长势头没有改变。

在几大电商平台上，电子产品的销量也有增无减。2月，苏宁易购、京东等电商平台上，笔记本电脑、平板电脑、打印机、智能摄像头都成为热销品，一些产品甚至脱销。或许正是看到了疫情催生的消费新需求，不少消费电子企业选择在近期发布自己的新产品。其中，苹果公司近日推出新款的平板电脑iPad Pro和电脑Macbook Air，受到广泛关注。

智能手机触底反弹

中国疫情防控形势持续向好，消费市场正在随暖春复苏。与此同时，相关企业也积极展开“自救”。

在智能手机领域，消费的反弹和复苏态势较为明显。此前，受疫情影响，不少手机厂商关闭工厂，正常的手机生产无法保证。在全社会复工复产的背景下，手机行业正加大生产力度，产量逐渐接近正常水平。近日，华为等多家手机厂商均表示，正全力恢复供应链以保证市场供应。

有手机厂商负责人表示，从3月初的销售表现来看，中国智能手机的销量已接近甚至超过去年同期水平。业内人士预计，国内5G智能手机市场有望在今年二季度恢复增长势头，

在加足马力确保生产的同时，各大厂商的新机发布也陆续进行，从2月下旬开始，5G手机新机上市速度明显加快。中国信息通信研究院的数据显示，今年2月共有16款新机型上市，其中5G手机有11款。近日，华为公司举行线上发布会，面向全球发布P40系列3款手机——P40、P40 Pro和P40 Pro+。值得一提的是，该机型搭载了华为自主研发的HMS Apps终端云服务生态系统。

专家表示，在“新基建”涵盖的领域中，5G被认为是重中之重，而5G延伸出的产业链也将被迅速带动。得益于“新基建”加速，5G基础设施的建设和5G通信环境的完善，将进一步刺激行业复苏，推动5G手机“换机潮”的到来。

打造消费新业态

为了更好地释放新型消费潜力，连日来，中央和地方陆续出台一系列促消费相关举措，推动电子产品等领域的消费。

日前，国家发展改革委等23个部门联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，加大对电子产品等领域的支持力度，提出要鼓励绿色智能消费，加快完善家电、消费电子产品等领域回收网络，鼓励企业利用物联网、大数据、人工智能等技术推动各类电子产品智能化升级。

与此同时，多地政府加快推出优惠举措，通过发放消费补贴、电子产品以旧换新等举措，鼓励绿色智能消费，促进产品更新升级。许多电商平台也相继推出家电、电子产品等促销活动。

专家表示，在这次新冠肺炎疫情中，以电子产品为代表的消费新业态、新模式展示出强劲的增长潜力。随着科技进步和消费观念更新步伐加快，电子消费品等产品的更新换代和智能化升级将进入快节奏阶段。而如何将疫情催生的新型消费、升级消费能力培育壮大起来，如何让短期爆发的产品实现长期发展，是政府和企业面临的新考验，对于激发形成新动能、促进经济平稳增长意义重大。

(责编：栗翘楚、孙阳)