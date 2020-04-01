促外贸稳增长 深圳皇岗海关多措并举助企业复工复产

3月6日，深圳皇岗口岸进出境货车突破1万辆，与去年同期高峰通关量基本持平。

皇岗口岸，全国最大的陆路口岸，2019年进出口货物总值约占全国总量的10%，辐射全国各省市。随着国内疫情防控态势持续向好、生产生活秩序加快恢复，如何在继续严密防控疫情的同时，切实保障通关秩序顺畅，助力企业复工复产，促进外贸稳增长，成了皇岗海关近期工作的重中之重。

把失去的时间“抢回来”！皇岗海关迅速调整战略战术，全面落实海关总署应对疫情影响、促进外贸稳增长10条措施和深圳海关20条措施，开足马力，多部门联动，助企业度难关。

抓防控 小程序有大作为

“用手机扫一下就能知道什么时候开始查我的车，什么时候能放行，真的很方便！”卢先生是一名每天都要来往深港两地的货车司机，他说，现在只需坐在自己车上，动动手指头就能及时掌握查验全进度，再也不用集中到司机候查室等候，既安全又方便。

这个让深港两地货运司机赞不绝口的查验关企协作小程序是由皇岗海关查验科科长韦晓东自行设计编程推出的一款助查“神器”。车辆中控后，司机扫描二维码就可以接收到海关发送的车辆查验进度，包括派位信息、放行信息和需要司机配合的其他事项。这样一来，一方面避免了司机聚集，另一方面，进一步优化了查验流程，减少了操作环节，提升了查验效率。自3月12日皇岗海关进口渠道启用查验关企协作小程序以来，截至3月29日，司机端用户超2700人，海关端发送放行信息车辆超4200辆。

疫情发生以来，皇岗海关一方面提升“软实力”，制发处置流程、岗位职责等14项制度，保障各项业务高效运转；另一方面，因地制宜提升“硬条件”，设立健康申报岗亭、异常处置点、隔离观察室等功能用房29间，为疫情防控提供坚实基础。

保畅通 物畅其流以秒计

在皇岗海关出境通道前，物流监控二处连续多日在车水马龙中实地测算车辆通行时间。

“当前每辆车从到达岗亭－测温收卡－抬闸放行－通道恢复绿灯平均耗时为65秒。”

“而下一辆车需要等到通道绿灯亮时才启动，最少需要15秒。如果我们能优化系统程序，在上一辆车放行后落闸的同时实现红灯转绿灯，下一辆车就可减少10秒的等待时间。”

深圳海关口岸监管处、科技处接到物流现场提出的需求后，迅速优化了系统程序，取得了立竿见影的成效。随着复工复产的需求回暖，皇岗口岸进出境货车数量快速攀升，从2月21日突破8000辆次开始到3月29日，进出境货车总数近27万辆次。

为保障货车顺畅通关，皇岗海关小步快跑，跟上了货车攀升的速度：走访交警、高速公路等部门，及时通报分析货车通行情况、协调清理违停车辆，提前疏通；将《健康申明卡》提前派发给运输行并加强宣贯，并在通道前完成申明卡验核、测温等工作，让车辆在通道快速通过；将异常情况处置后移，实现顺势监管，有效提高通道通行效率。据统计，目前皇岗海关通关时间进口同比缩短8%，出口同比缩短66.7%。

助复工 加减乘除有方法

2月19日下午4点，皇岗海关货运监管服务大厅，2名步履匆匆的男士来到6号窗行政案件接待岗。

原来，他们所在的企业委托运输公司运载一批无线数据网络卡等货物从皇岗口岸出境，货值700多万元人民币，当晚运抵香港后，货车司机因家中有急事，没来得及将货物卸到指定仓库就匆忙将车辆交接给公司的另一位司机，新接手的司机粗心大意，没有检查货物是否已经卸货又在当晚从皇岗口岸申报空车入境，被海关查获。

“这是我们公司复工复产后的第一批出口货物，确保货物如期交付，对我们企业太重要了！”关务经理马先生话里透出藏不住的焦虑。

关系到企业复工复产，不能耽搁！处置四科仔细询问企业人员和司机，考虑到货物急需出口，该科启动了“案件先审理、材料后补充”“货物先放行、案件后办理”的处置模式，并安排专人全程跟进。当晚，该单货物顺利退港。“受疫情影响，企业库存压力很大，这批货物货值700多万人民币，如果不能如期交付，不但影响公司资金回笼，更会直接影响到我们的信誉度。真的太感谢你们了！”马先生脸上一扫刚来时的沮丧，道谢连连。

皇岗海关为落实海关总署促进外贸稳增长的十条措施，以及深圳海关帮扶企业防控疫情复工复产二十条措施，确定“管理做加法，操作做减法，服务用乘法，提效用除法”的工作方法，在案件办理环节，打破科室限制，成立专项小组一口承接所有查验科室查获的异常情事，处置部门做到案件即来即接，建立办案关员、带班科长、值班处长“三合议”机制，对现场疑难问题当场解答、马上处置，根据案件性质和企业资信等实际，减少企业提供单证、精减内部审批流程，大幅减少货物在口岸滞留时间。在报关、查验、案件办理等企业口岸通关全作业链条上，挑选5名政治坚定、业务精通的骨干成员组成专家团队，提供“7ⅹ24”小时在线答疑，截至目前共为企业解答1300多个业务疑难问题。快马加鞭，完成第一批对美加征关税商品退税工作，涉及退税金额共计2923.5万元，占深圳关区的57.2%。（栗翘楚 通讯员金颖）

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