电子商务进农村 客家特产和客家文化“走出去”

原标题：“时代的印记”| 和平县电商与品牌农业纪实

“我们和平的水果种类很多，猕猴桃、百香果、鹰嘴桃……我们小时候都喜欢去山上摘果子吃，特别是猕猴桃，一口气能吃六七个。”在央视《时代的印记》节目录制现场，广东河源和平县电子商务协会会长吴达向主持人聊起关于家乡的儿时回忆。

吴达回忆中种着猕猴桃的大山，如今已是中国最南端的猕猴桃规模生产基地，栽种面积达5.2万亩，占广东全省猕猴桃种植总面积的90%以上，年产值达4.5亿元。和平四季如春的气候、丰富清甜的山泉水产出了质优味美的各类水果。除了猕猴桃、百香果、鹰嘴桃，和平县盛产豆角干、白菜干、黄糯米酒、黑糯米酒、香菇、茶树菇、农家红薯粉丝、黄豆腐竹、黑豆腐竹、灵芝、番薯干等风味醇厚的客家特产。

“我吃着家乡口感鲜美的农产品长大，也亲眼见证了父老乡亲耕种的辛苦。我希望在家乡做些事，通过电商、品牌帮助乡亲们创收。”吴达选择留在家乡投身乡村振兴，提及在乡村电商领域的多年服务历程，吴达感慨而坚定，“辛苦但没有后悔过，我和我的团队走在国家乡村振兴的道路上，这条路长远又扎实，有美好的未来。”

近年来和平县积极响应乡村振兴、品牌强农的号召，着力开展电子商务进农村工作，积极寻求外部专业资源和多销售渠道合作，以“品牌+电商”为抓手，让和平县客家特产和客家文化“走出去”。以猕猴桃产业为例，和平县打造了“和猕”优质品牌，全县猕猴桃鲜果有近六成通过互联网等相关电商平台销售到全国各地，果农的猕猴桃不用拉到县城，可直接在村子里销往全国各地。前来观光的顾客，也可现场采摘，直接通过物流打包邮寄。

“和平县委县政府和农业局高度重视网络渠道销售和电商物流平台建设的重要性，这给了我们很大的动力”。2019年3月，和平县电子商务产业园暨电子商务公共服务中心成立。吴达介绍，“和平县国家级电子商务公共服务中心是集电子商务、仓储物流、创业孵化、教育培训、展示展销、线上线下综合贸易于一体的县域智慧物流公共服务中心，是‘零门槛入驻’、‘多平台管理’的现代生态综合产业园区，由县委县政府主导、县工业商务和信息化局管理、壹达电子商务有限公司运营。”

同年，在和平县政府、县工业商务和信息化局及县电子商务协会带领下，和平县打造了区域公用品牌“耘客和礼”。“耘客和礼”，主张“客家耕耘，和平有礼”，表现出和平县农人的匠心耕作和中国传统客家文化的精髓。

通过“耘客和礼”实现品牌赋能的农特产品，立足于客家文化，应用“精准定位+多渠道销售”电商运营模式，走出九连山区，走进粤港澳大湾区，走向全国各地。粤港澳大湾区的建设给和平提供了一个大平台，是扩大农产品市场的良好契机。和平县与现代农业产业智库开展了县域全产业链的合作，在近期开展的大湾区“乡村振兴助农扶贫 一县一品进社区”系列展销活动中，“耘客和礼”系列农产品颇受欢迎。

吴达见证了近年家乡电商农业和品牌建设的发展，问及对振兴家乡农业的未来规划，吴达表示，希望为更多从事电商的农村企业提供“电商一站式服务”，打造区域电子商务良性生态圈，携手本土电商企业构建互助、互惠的电子商务体系，助力县域产品品质挂钩品牌，利用品牌助推销售，依托互联网等新技术，大力发展农产品电子商务业态。（李婵玲）

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