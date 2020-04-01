原标题：快手将面向全国发起“百城县长直播助农”活动，4月1日开启广西专场

4月1日晚8点，在国务院扶贫办、国家广电总局、广西壮族自治区农业农村厅指导下，快手联合中国社会扶贫网开展为期三周的“百城县长直播助农”广西专场活动。桂平市市长及各县领导将来到快手直播间，为本地农产品销售助力。据悉，3月初快手已组织30多场县长带货直播，吸引2100万人观看，销售额超2000万元。快手计划在2020年面向全国多个省地发起县长代言直播带货活动。并结合地区特色，推广文旅、非遗及区域产业，从不同角度展现各地风貌。

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