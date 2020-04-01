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蛋壳公寓武汉租客走红：41天逆行为3000名医护人员义务理发

2020年04月01日15:33  来源：中新经纬
 
原标题：蛋壳公寓武汉租客“Tony老师”走红：41天逆行为3000名医护人员义务理发

　　中新经纬客户端4月1日电 如果不是疫情，除了头疼脑热去医院，沈杰想不到自己和医生会有如此密切的交集。

　　如果不是疫情，将“明星造型师”作为职业理想的他，更想不到自己居然成了“明星本星”。

　　沈杰，31岁，湖北黄冈人，在武汉开了一家美发店，从业12年。疫情期间，41天，他为武汉近3000名医护人员理发，他也因此走红，被网友称为“最帅Tony老师”。

　　日前，武汉疫情缓解，沈杰并没有闲着，各地援鄂医疗队陆续返程，他偶尔会帮离开武汉的医护人员理发，“希望他们帅气、漂亮地回到家乡”。

　　沈杰说，给医护人员理发的41天，是他人生中的“高光时刻”，比成为“明星造型师”更有成就感！

　　第一次逆行，他收获一个口罩和几块饼干

　　沈杰租住在武汉蛋壳公寓。2月4日(正月十一)之前，他已在公寓里窝居了十几天，和许多年轻人一样，他每天做得最多的就是，琢磨吃什么、睡觉、盼着疫情结束早日“放风”。作为抖音重度用户，偶尔，他也会发一些原创搞怪视频，很“中二”。

　　2月4日中午，手机响起，沈杰接到一个陌生来电，对方自称是武汉市第四医院检验科医生，姓陈。

　　陈医生说，同事们的头发长了，他们在网上搜最近的理发店，可打了几个电话，理发师都不敢来，希望他能来医院给医护人员理发。

　　沈杰这才知道，因为戴着防护帽，几个小时下来，医护人员的头发全是湿的。更重要的是，头发长容易沾染病毒，不仅增加感染概率，还可能把病毒带出医院。

　　“可以！”沈杰答应了，没有半点犹豫。“当时一点都不害怕，根本没多想！”当陈医生说到费用时，他一口回绝，说自己只要一个口罩就行，因为自己只剩下一个口罩。

　　当时武汉交通管制，沈杰的公寓刚好距离医院很近，他提着工具，步行10分钟左右到达医院。

　　沈杰回忆，当天，在医院保洁人员休息室，趁着一面镜子，他为陈医生和5名同事剪了头发，“他们的头发都很油腻，而且明显很长时间没剪了。”

　　结束后，医生们执意要付钱，都被他拒绝了，“医护人员拿着命上，我怎么可能收钱？”临走前，医生们塞到他手里几块饼干表达感谢。

　　至今，沈杰依然记得那天回去路上的心情：满满的成就感。

　　“走红”后，他才第一次“害怕”

　　沈杰的走红，要从一段视频说起。

　　2月4日，他将自己去武汉市第四医院剪发的事拍成视频，并在第二天随手上传了抖音。没想到，视频立即引爆网络，“点赞红心和粉丝数字一直在跳动，跟做梦一样”。

　　“你是武汉最靓的仔。”“店面在哪？疫情过去了找你理发。”“堪比黄子韬的帅，还是有大爱的帅！超帅！特别帅！”网友纷纷为他点赞，并称他为“最帅Tony老师”。

　　也有网友表达担心和关爱，“这时候去医院会不会很危险？”“一定要注意防护啊！”“胆子真大，我是不敢去！”

　　这时，一直处于兴奋状态的沈杰第一次意识到风险性，开始有些害怕。通过网络得知儿子的情况，父母十分担心，劝他不要去。

　　沈杰性格开朗，却也十分谨慎。得知疫情后，1月21日(腊月二十七)他早早关了店，并安排4名店员赶快回家。因武汉疫情严重，担心自己携带病毒传给父母，他决定在武汉过年。

　　“人的价值感和责任感真的会盖过害怕，尤其到现场后，什么都顾不上想了，这是本能。”沈杰说，经过多次沟通，他终于说服了爸妈。同时，他也更加注重防护，每天给家里消毒，去医院之前和回家后都会洗热水澡。

　　一天站立9小时、为70余名医护人员理发

　　“红”了之后的沈杰，更加忙碌了。

　　越来越多的医院联系他，最多的时候，他一天要站立9个小时为70多个医护人员理发，这个速度，他自己都感到吃惊，“一般来说，理发店工作量最大的造型师一天也就剪20多个”。

　　那段时间，沈杰经常晚上8点多到家，联系好第二天的医院、确认时间、回复信息，所有工作结束后，已是凌晨两点，第二天再拿起工具出门。

　　41天的时间，沈杰几乎去遍了武汉所有的医院，为近3000名医护人员剪发。

　　因为要穿防护服、戴手套和防护口罩，和平日工作的感觉大不一样。刚理一会儿，就会浑身湿透，一天下来，双手涨得发白，脸上和医生一样，会留下了深深的口罩印痕。

　　凭借专业的手艺，沈杰在医护人员中收获了一波“粉丝”。兰州支援队医护人员邀请他去兰州吃牛肉面，四川支援队邀请他去成都吃火锅，云南支援队邀请他去大理游丽江。谈笑间，大家会暂时忘记压力。

　　感动他人的同时，沈杰也被感动着。他说，医护人员对发型没有任何要求，就一个字“短”，有些年轻女孩子甚至主动要求剃光，每当这个时候，作为发型师，他会非常难过，“发型是女孩子的第二张脸，脱下白大衣，她们就是再普通不过的小姑娘。”

　　因此，沈杰有一个习惯，每次为女医护人员剪头发时，总会“预告”说一句“我开始了啊”，更像是说给自己。相反倒是这些女孩子，总会洒脱地说一句“开始吧，短一点”。

　　阿里巴巴、蛋壳公寓给予“爱心奖励”

　　沈杰的事迹也感动了许多爱心企业。

　　2月8日，“阿里巴巴天天正能量”奖励了他一万元正能量奖金，他想都没想，便通过湖北慈善总会捐给了武汉市第四医院。

　　事实上，疫情之后，沈杰的经济状况并不乐观。店面被迫暂时停业，每个月店面房租1万元，四个员工需要养，有出项没进项。“还是那句话，和医护人员拿命援助武汉相比，我做得这点，真的不值得说。”沈杰说，越是近距离接触抗疫战场，他越懂得医护人员的勇敢和伟大，也越懂得生活应该知足。

　　沈杰租住的蛋壳公寓得知情况后，也伸出了援手，在享受这家公司给予全体武汉租客减免补贴的基础上，又额外为沈杰再减免一个月的房租。

　　“希望疫情彻底消失的那一天，全国各地的朋友能到武汉看一看！”沈杰说，疫情期间，他经常被感动着，也更加热爱武汉这座城市，因为这里充满了爱与被爱。而他，会继续在这座城市奋斗，希望将来开一间工作室，过上理想的生活。(中新经纬APP)

(责编：王子侯、夏晓伦)
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