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58同城、58爱房5亿元投资“到家了” 提升房产经纪企业服务及市场拓展能力

2020年04月01日16:02  来源：中国网
 
原标题：58同城、58爱房5亿元投资“到家了” 提升房产经纪企业服务及市场拓展能力

　　新冠疫情爆发以来，房地产经纪行业受到了始料未及的冲击。为了帮助房产经纪企业共渡难关，今年2月，58同城、安居客宣布投入10亿元扶持房产经纪行业，专项投资于国内优秀的房产经纪公司，为经纪公司合作方伙伴、开发商提供智能化的信息服务和精准营销解决方案。

　　随着疫情防控形势的好转，房产经纪企业的复工复产、长效发展，也成为58同城关注的焦点。3月31日，58同城、中国PMLS新房联卖平台58爱房宣布，向重庆领先房产经纪企业“到家了”共同投资5亿元。此次58同城、58爱房投资重庆“到家了”公司，迈出了2020年全面加强扶持房产经纪行业策略的关键一步，也将促进房产经纪服务及市场拓展能力的提升。

　　赋能西南地区优秀经纪公司，增强一二手联动发展势能

　　同策集团董事长孙益功分析，受疫情影响，二手房销售压力加大，未来交易重点将向新房倾斜。在这种情况下，58同城、58爱房从新房赋能出发，通过对开发商的连接，为房产经纪企业提供更多更好的新房房源，使二手房经纪机构得到更多新房交易服务机会，也为用户带来更完善的房产交易服务。

　　这种引入“增量”新房业务，扩充房产经纪现有“存量”业务的思路，促成了本次对“到家了”的投资。58同城、58爱房依托资金、技术、资源等优势，助力“到家了”提升房地产经纪行业、一二手联动、房产信息资讯等领域的服务能力及市场拓展，进而赋能西南地区优秀经纪公司，打造智能化、一体化的房产经纪全链条服务生态。

　　通过此次投资，以“到家了”为代表的西南区域房产经纪企业对后市有着更强的信心。借助58同城、58爱房中立的价值定位与完善的服务体系，房产经纪公司将获得独立自主的发展空间，得到更多新房销售机会，并运用58同城、安居客线上房产信息服务工具，扩大获客量并提升转化率。这一举措也将促进西南区域房产经纪企业提高服务品质，将经纪人专业的服务、热忱的态度等转化为线上导流获客的口碑，进而带动房产经纪企业规范化、专业化、品质化发展。

　　为房产经纪企业提供全场景服务，助推潜力企业做大做强

　　目前，58同城、安居客服务覆盖全国10多万房产经纪公司、100多万经纪人，以极具性价比的产品为客户带来更多流量线索与转化效率。不仅是扩充新房业务场景，58同城、安居客还通过流量资源赋能、房产经纪培训、智能房产工具、口碑评价体系等一体化服务，对房产经纪企业实现全场景赋能，促进房产经纪业务发展。

　　精准流量加持是房产经纪人获客的关键。2019年底，58同城、安居客以价值超2亿的流量资源支持反哺全国经纪人及经纪门店，降低其日常运营成本，将房源信息更加广泛且精准地触达用户，以缓解房产经纪人的服务压力，帮助广大房产经纪人高效获客，形成业绩的有力支撑。

　　专业学习是房产经纪人提升能力水平的途径。58安居客房产经纪大学成立3年来，累计服务约180万经纪人，2019年，在58安居客房产经纪大学学习的经纪人在线通过资格考试的成功率超过80%。2020年1月，58同城、安居客还启动“北极星计划”，提供一站式解决方案，让房产经纪企业培训成为业绩强有力的助推器。疫情期间，58安居客房产经纪大学还开通疫期直播，持续为经纪人充电加油，提高专业素养。

　　线上化房产信息服务工具是经纪人服务的依托。近年来，58同城、安居客陆续打造临感VR在线系列产品、直播讲房、无忧交易、在线签合同、一键装修等智能化工具，覆盖购房、租房等场景，为用户带来高效便捷的服务。依托一系列智能找房工具，房产经纪人也无惧疫情期间小区封控、看房中断的实际情况，实现网上获客不掉线、线上服务不打烊。

　　此外，58同城、安居客研发的“慧眼”系统，根据经纪人综合服务、带看能力、用户评价等维度，每日动态更新“北极星优秀经纪人榜”，帮助用户甄选优秀房产经纪人及门店的同时，也助力优秀经纪人和门店脱颖而出、高效获客。

　　作为国内领先的生活服务平台，58同城、安居客以持续的技术创新、品牌营销、服务保障为用户带来优质高效服务，也帮助众多房产经纪企业实现服务及拓展能力的提高。正如58同城CEO姚劲波所说，“欢迎更多开发商企业、经纪公司、投资公司加入进来，58同城、安居客将帮助行业有发展潜力的企业穿越经济发展周期、做大做强”。

(责编：王子侯、夏晓伦)
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