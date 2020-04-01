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营收、毛利润、净利润大幅增长 碧桂园2019年业绩持续领先

2020年04月01日16:10  来源：新华网
 
原标题：营收、毛利润、净利润大幅增长 碧桂园2019年业绩持续领先

　　3月27日，碧桂园控股有限公司（股票代码：2007.HK）披露2019年全年业绩。截至2019年12月31日，碧桂园共实现权益合同销售金额约5522亿元，权益合同销售面积约6237万平方米，分别同比增长10%和15.2%，销售继续领跑行业。

　　2019年，碧桂园盈利表现亮眼，营业收入、毛利润、净利润分别同比增长约28.2%、23.6%和26.1%。截至期末，碧桂园拥有现金余额2683.5亿元，再创历史新高。得益于强劲的销售回款，公司净经营性现金流连续第四年为正，在当前的市场环境下，更突显了企业强大的经营管控能力。

　　业绩持续增长 相信新型城镇化的空间

　　2019年，碧桂园权益合同销售金额同比增长10%至5522亿元。克而瑞统计的数据显示，2019年TOP100房企累计权益销售金额同比增长6.5%。从同比增幅来看，碧桂园在庞大的基数之上，仍保持着高于百强平均水平的增长。

　　（数据来源：企业公告）

　　受疫情影响，今年年初房企销售业绩整体下滑。碧桂园集团总裁莫斌在发布会上说，3月份随着线下售楼处陆续恢复，销售基本恢复到正常的水平，与去年同期相当。“我们相信中国市场是巨大的，新型城镇化的推进仍有巨大的空间。”他说，得益于公司一至六线的全面均衡布局，虽然疫情带来一定影响，公司还是有相对大的空间可以进行调整。

　　尽管当前经济形势复杂，但碧桂园坚持长期看好新型城镇化前景，对中国经济稳定增长、长期向好抱有坚定的信心。在最新的财报报告中，碧桂园创始人、董事会主席杨国强表示，国家的城镇化和现代化成就了碧桂园。“如今城镇化还在进行中，凭借在全国广泛而均衡的土地布局，碧桂园已经证明了坚持城镇化路线所带来的竞争力，走出了属于自己的路。”

　　随着过往业绩逐步释放，碧桂园收入再创新高。报告期内，营收同比增长28.2%至4859.1亿元，毛利润同比增长23.6%至1266.4亿元；净利润同比增长26.1%至612亿元；股东应占利润、股东应占核心净利润分别为395.5亿元、401.2亿元，同比分别增长14.2%、17.6%。

　　此外，截至2019年12月底，碧桂园录得不含增值税的已售未结收入7158亿元。在各大房企中，碧桂园的已售未结金额近年来一直处于领先水平。

　　现金余额创新高 财务杠杆保持低位

　　2019年，碧桂园权益物业销售现金回款约5301亿元，权益销售回款率高达96%。在行业资金面持续收紧的背景下，继2016年，连续第四年实现净经营性现金流为正，达146.7亿元。

　　强劲的资金回笼保障了充足的现金流，大大提升了公司抵御风险的能力。截至2019年12月31日，碧桂园可动用现金余额约2683.5亿元，达到公司有史以来最高水平，占总资产比例达到14.1%，加之尚有约3167.9亿元的银行授信额度未使用。充裕的现金流为公司发展构筑了坚固的财务护城河。

　　债务方面，截至2019年12月31日，碧桂园有息负债总额约为3696亿元，需于一年以内偿还的短期有息债务为1163亿元，仅占总有息负债的31%，且现金余额对于短期有息负债的覆盖比例高达2.3倍，短期偿债无忧。

　　报告期内，碧桂园净借贷比率同比下降3.3百分点，仅为46.3%，且自上市以来连续12年将净借贷比率保持在70%的红线以下。

　　亿翰智库的最新研究显示，2019年上半年，营业收入位居前30名房企的净负债率均值为104.6%，最大值为230.4%，相较之下，碧桂园的净负债率也远低于Top30房企的平均水平。

　　从近期融资情况看，中指研究院数据显示，今年1至2月份海外债平均融资成本为8.74%。相较之下，1月8日碧桂园发行的两笔共计10亿美元票据，包括5.5亿美元的7年期票据及4.5亿美元的10年期票据，利率分别仅为5.125%和5.625%，远低于平均融资成本。

　　业内人士认为，公司的财务绩效、信用等级等在中期票据利率确定方面起到了很大的作用。“信用评级高的，融资成本可以很低。”明源地产研究院首席研究员艾振强指出。

　　投资级大蓝筹 连年派息丰厚

　　目前碧桂园已获国际权威信用评级机构惠誉给予投资级的BBB-企业信用评级。而三大国际评级机构的另外两家——标普及穆迪也分别给予碧桂园BB+及Ba1评级，距投资级均只有一级之遥。2019年8月，穆迪又将对碧桂园的展望由“稳定”调升至“正面”，这反映了穆迪对于碧桂园强劲的执行力、稳健的财务管理的预期。

　　惠誉认为，盈利能力是对房企进行评级分析的一个重要因素，获投资级评级的房企的EBITDA利润率高于中国其他房企的平均水平。目前，民营房企中只有碧桂园、龙湖等三家获得了惠誉投资级评级。

　　同时，碧桂园也是中国房企中仅有的几只投资级港股蓝筹股之一。2017年12月4日，碧桂园被纳入恒生指数成份股，晋升港股市场蓝筹级。在香港交易所上市的2000多家公司中，碧桂园跻身43支蓝筹股，反映了资本市场对碧桂园的充分肯定，以及对公司未来发展前景的信心。

　　盈利大增之余，碧桂园连年向投资者派发丰厚的股息 3月27日，董事会建议以现金派发末期股息每股34.25分，全年合计每股派息57.12分，分别同比增长13%和17%。全年派息总额124.38亿元，占公司股东应占核心净利润的31%。此外，2019年碧桂园基本每股盈利1.85元，同比增长14.9%。

　　作为传统纳税大户，碧桂园2019年纳税额高达702亿元，在积极创造社会财富的同时，努力承担更多的社会责任。

　　亿翰智库认为，得益于碧桂园充裕的现金流、较低的融资成本和偏低的净负债率，后续随着利好政策的不断推进，公司未来增长依然可期。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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