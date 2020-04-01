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阿里巴巴加速医疗健康产业布局

李经

2020年04月01日19:26  来源：新华网
 
原标题：阿里巴巴加速医疗健康产业布局

　　3月31日，日本知名医疗科技机构JBC正式上线阿里云新冠肺炎AI诊断技术，开始向日本医院提供这一服务，帮助医生通过CT影像快速进行新冠肺炎筛查。

　　这是新冠疫情下阿里健康战“疫”的最新进展。疫情期间，阿里健康可谓全面出击：阿里云的算力、达摩院的AI走进了抗疫一线，在疫情咨询、药物研发、病毒基因分析、临床诊断等多个环节投入使用；阿里健康陆续上线了疫情科普、疫情地图，在线问医平台等产品；阿里健康为慢病患者提供“买药不出门”、上线“湖北地区缺药登记”专区等服务，在支付宝上线海外华人在线健康咨询平台，目前已有数十万海外华人使用该服务……

　　在全面出击抗击疫情的亮眼表现背后，是阿里健康全面升级。

阿里巴巴加速医疗健康产业布局

　　此前，3月15日晚，阿里健康发布公告，公司董事会委任朱顺炎担任首席执行官、执行董事兼董事会主席。阿里健康方面表示，这将为面向未来的创新加强组织保障和投入，助力加速全社会医疗健康领域的数字化“新基建”。

　　阿里布局健康赛道已有多年。

　　早在2014年，阿里收购中信旗下的二十一世纪，同年10月，更名为阿里健康，正式宣告阿里进军健康赛道。

　　2017年，马云在达沃斯论坛再提双H战略(health&happiness)，将健康视为阿里未来两大战略的一翼，更是直接显示出阿里在健康赛道的雄心。

　　“入局”后的数年间，在阿里巴巴集团的支持下，阿里健康不断加码。例如，完成对天猫平台“蓝帽子”保健食品业务的收购，形成健康产品销售的这一营收支柱；与多家医院达成合作，为患者提供从挂号、问诊至购药的一站式服务。加上原有的互联网生态链，阿里健康逐渐形成了线上线下一体的医药健康服务体系。与此同时，来自阿里巴巴的支持，也为阿里大健康布局提供了更大想象的空间，如，去年阿里巴巴完成对爱康国宾、美年大健康等线下健康机构的并购入股，加强了健康服务的纵深。

　　而近几年，随着阿里云、达摩院的技术加持，阿里健康不断看到催生新产业应用的可能性，进而从“互联网+”医疗实现全面升维。

　　例如，2018年，阿里健康与阿里云共同加强在图像识别、生理信号识别、知识图谱构建等能力的建设，迅速夯实了智慧医疗基础。

　　尤为值得提及的是，专注于基础研究的达摩院，让阿里健康看到了底层创新与产业土壤深度结合，不断蝶变的巨大可能。

　　达摩院拥有全球领先的AI实力。截至2019年9月，达摩院在国际顶级学术会议上累计发表近450多篇论文，在自然语言处理、智能语音、视觉计算等领域算法夺得40多项世界第一。在医疗AI领域，达摩院也深耕多年，在多次世界大赛中夺魁。其中，2017年7月，在Luna 16肺结节筛查比赛中获得世界第一，2019年2月，在MICCAI LiTS 肝脏和肝结节比赛中获得三项世界第一。

　　此次疫情中，达摩院医疗AI可谓厚积薄发：疫情爆发后，达摩院CT影像AI已在湖北、上海、广东、江苏、安徽等16个省市的168家医院落地，已诊断34万临床病例；达摩院全基因分析平台也迅速在浙江疾控中心、武汉金银潭医院等落地，大大缩短了疑似病例基因分析的时间。

　　人工智能可为精准医疗提供答案，因此被视为医疗健康行业颠覆式创新的必由之路。业界观察者认为，达摩院医疗AI的大放异彩为阿里健康的变局打开了新的“棋眼”，为其未来提供了巨大的想象空间。

　　阿里健康的升级，便发生在这些技术加持带来的业务应用全面爆发的背景下。

　　在技术创新的加持下，目前，加上早期以医药电商业务为代表的药品流通网络，阿里健康的业务已经形成了区域医疗云、医疗人工智能、互联网医疗、药品流通网络、药品追溯系统、电子健康档案六大板块。

　　阿里健康的六大业务板块跨度巨大，甚至可以被视为完全不同的“物种”。但是，如果让这些“物种”交织融合，便可形成生机勃勃的生态体系，这将为诸如医疗AI等前沿技术催生新应用提供源源不断的养分和动力。

　　这次疫情便是最好的证明：这个多维、共生、高度协同的医疗“经济体”，大大提升诊断、手术、零售、慢病管理、公共健康管理等各方面的效率，由此迅速为多个场景的医疗健康需求提供了解决方案。这便是面对十万火急的疫情防控任务，阿里健康能够全面出击的根本所在。

　　事实上，由于医疗健康行业的复杂性，停留在对用户的浅层连接，或只是在单一系统上打补丁，被认为是互联网医疗行业止步不前的关键。此次阿里健康升级，从行业里一贯的垂直“打柱子”，变为横向“搭台子”，致力于构建服务于全行业的医疗健康基础设施。

　　业界观察者认为，朱顺炎挂帅阿里健康，其进一步强化医疗“经济体”内部协同，加速阿里健康新基建的意味不言而喻。

　　事实上，阿里构建健康新基建的技术支撑已经水到渠成。

　　过去20年，阿里巴巴打造了云计算、数据智能、智联网和移动协同技术组成的新基础设施。这套数字经济的基础设施，在此次疫情期间展现出强大的支撑力。在这套新基建的基础上，搭建起了支撑数亿人防控疫情、复产复工的数字防疫系统。阿里健康的变局，正是阿里数字经济基础设施在医疗健康行业的落地与实践。（李经）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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