人民网>>财经>>2020年财经专题>>金台圆桌——数字经济时代的新基建实施路径

童夫尧：新基建助力关键技术突破 实现智能化和数字化转型

2020年04月01日09:11  来源：人民网
 

人民网北京4月1日电（记者杜燕飞） 加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，3月31日，人民网召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。

联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧在会上表示，新基建的提出，有助于我国实现在云计算、算法、芯片等领域关键技术的突破，进一步帮助各垂直产业实现智能化和数字化的转型。

童夫尧认为，与以往的基建相比，新基建非常大的变化就是基建数字化或者智能化。新基建概念特别广泛，涉及到5G、边缘计算、大数据、工业互联网、特高压、人工智能、轨道交通、能源汽车、充电桩等。

在童夫尧看来，新基建将提高我国经济增长质量，提升整体生产力，还可以释放高科技红利，推动我国经济健康发展以及未来社会和企业的数字化进程。

童夫尧表示，新基建概念提出之前，联想已经在5G、大数据、人工智能、工业互联网等进行了一系列布局。两年前，联想就提出了端、边、云、网、智这样智能计算架构，从前端计算、后端计算、智能互联等三个领域出发，帮助客户构建智能化的基础架构，不断驱动产业计算力提升，为政府和企业的自动化转型提供端到端的技术。

童夫尧认为，目前应该考虑的是，在新基建平台上，如何给客户带来更方便、更丰富多彩的应用。企业真正关心的是，如何利用新基建帮助自身实现数字化转型。

“新基建的提出，有助于我们投入大量的基础研究，实现在云计算、人工智能的算法、芯片等领域的技术突破，进一步帮助客户实现智能化转型。”童夫尧表示。

(责编：杜燕飞、王静)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved