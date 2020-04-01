童夫尧：新基建助力关键技术突破 实现智能化和数字化转型

人民网北京4月1日电（记者杜燕飞） 加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多重战略目标的关键之举。为科学把握新基建推进过程中所面临的统筹规划、风险防范、监管创新等需求，3月31日，人民网召开“金台圆桌”线上研讨会，邀请官产学研代表，为高质量推进新型基础设施建设建言献策。

联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧在会上表示，新基建的提出，有助于我国实现在云计算、算法、芯片等领域关键技术的突破，进一步帮助各垂直产业实现智能化和数字化的转型。

童夫尧认为，与以往的基建相比，新基建非常大的变化就是基建数字化或者智能化。新基建概念特别广泛，涉及到5G、边缘计算、大数据、工业互联网、特高压、人工智能、轨道交通、能源汽车、充电桩等。

在童夫尧看来，新基建将提高我国经济增长质量，提升整体生产力，还可以释放高科技红利，推动我国经济健康发展以及未来社会和企业的数字化进程。

童夫尧表示，新基建概念提出之前，联想已经在5G、大数据、人工智能、工业互联网等进行了一系列布局。两年前，联想就提出了端、边、云、网、智这样智能计算架构，从前端计算、后端计算、智能互联等三个领域出发，帮助客户构建智能化的基础架构，不断驱动产业计算力提升，为政府和企业的自动化转型提供端到端的技术。

童夫尧认为，目前应该考虑的是，在新基建平台上，如何给客户带来更方便、更丰富多彩的应用。企业真正关心的是，如何利用新基建帮助自身实现数字化转型。

“新基建的提出，有助于我们投入大量的基础研究，实现在云计算、人工智能的算法、芯片等领域的技术突破，进一步帮助客户实现智能化转型。”童夫尧表示。

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