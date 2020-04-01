新基建为数字经济提供新动能

新冠肺炎疫情发生以来，5G、大数据、物联网、人工智能等新技术、新应用为代表的新型基础设施建设，在推进疫情防控和复工复产上发挥了巨大作用。

加速布局新型基础设施建设，正成为中国实现多种战略目标的关键之举。3月4日，习近平总书记主持的中央政治局常务委员会议再次强调“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。

3月31日下午，人民网组织召开了以“数字经济时代的新基建实施路径”为主题的金台圆桌线上研讨会。中国工程院院士邬贺铨，中国信息通信研究院院长刘多，十三届全国政协委员、中国致公党中央常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰，以及联想集团、阿里巴巴集团、华为、戴尔科技集团、京东数科、上海诺基亚贝尔、华夏幸福研究院等企业代表共同参会，围绕新基建对中国和世界的意义、新基建推进过程中所面临的政策需求、机遇风险等问题进行了深入讨论。

与会嘉宾一致认为，数字经济是经济高质量发展的核心，新基建是数字经济的基础保障。新基建对国民经济发展将起到巨大的推动作用，不仅能在短期内助力稳投资、扩内需和增就业，从长远发展来看，更是提升全要素生产率，实现经济高质量发展的重要支撑。

疫情倒逼需求风口新基建支撑产业升级

新冠肺炎疫情改变了人们的思维方式和生活消费习惯，在线教育、远程办公、在线医疗、云游戏等新消费需求和创新因素的破土而出，正在展示数字经济时代信息消费的优势及巨大潜力。

5G网络作为数字时代不可或缺的支撑，在本次讨论中数次被提起。

“新基建不仅是基建，还是新产业增长支柱、创新投资渠道与新的消费。”中国工程院院士邬贺铨说，在新基建中，最主要的就是新一代信息技术中的重要代表——5G。如今，5G的应用已经扩展到产业互联网和智慧城市，拥有增强移动宽带、超可靠低延时、广覆盖大连接等特点。

疫情期间，云办公、云课堂、云视频、云商贸、云签约需求高涨。对此，邬贺铨认为，云赋予终端更强的能力，基于云的一些服务，云经济也将随之发展起来。

“新基建是数字经济的基础保障，也是转型升级的重要支撑。”十三届全国政协委员、中国致公党中央常委、中国工业互联网研究院院长徐晓兰认为，5G赋能交通，使智能网联汽车、自动驾驶汽车成为可能，车联网也将成为5G技术最主要的应用场景；人工智能赋能机器，诞生了工业机器人、无人系统等产品；工业互联网赋能产业，通过全要素、全产业链、全价值链的全面连接，实现工业经济数字化、网络化、智能化发展。

“5G和云、AI是数字化设施的基础与底座。”华为中国云与计算CTO肖苡介绍，在抗疫过程中，基于5G远程医疗的查房、红外测温等实现了快速落地；基于云和AI的工业互联网支撑了政府、企业加快复工复产；智慧化城市建设也大大加速，推进了数据融合和智能化治理，保障了大量非接触式的业务办理。

中国信息通信研究院院长刘多表示，据中国信息通信研究院预计，到2025年，5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。除此之外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。

“目前应该考虑的是，在新基建平台上，如何给客户带来更方便、更丰富多彩的应用。企业真正关心的是，如何利用新基建帮助自身实现数字化转型。”联想集团高级副总裁、企业科技集团总裁童夫尧认为，新基建将推动我国经济健康发展以及未来社会和企业的数字化进程。

核心技术供给是新基建的关键要素。新基建在赋能社会和企业的同时，也将促使信息通信行业更加重视基础领域的研究。童夫尧预计，在未来三到五年时间内，新基建将有助于我国在与计算、人工算法、芯片、操作系统、数据库等领域内实现突破，未来制约经济发展的一系列“卡脖子”技术也将实现突破。

“算力是基础设施的一个核心，例如在疫情期间筛查新冠病毒的AI辅助诊疗是靠大量云端算力，机器人生产口罩背后也有强大的技术支撑。”肖苡表示，“计算产业并不是做了两个很好的芯片就能够实现，计算产业意味着整个核心生态的转型，意味着华为要从设备生产商转型为生态组织，加速生态建设。”

“新基建、新动能是我们抢占未来全球制高点的关键所在。” 华夏幸福研究院院长顾强认为，新基建包括数字基础设施和数字赋能的各类支撑平台，是未来智能社会的底层基础，通过新基建带动相关产业新动能发展，使我国整个产业体系更具有竞争力。

时间窗口收窄风险与机遇并存

“新基建的时间窗口非常紧迫的，5G、工业互联网、人工智能等，在推进新基建的上半场我们是领先的。在全球加紧部署的窗口期，在下半场，我们在5G应用上更需要发力。”刘多如是说。

京东集团副总裁、京东数字科技首席经济学家沈建光表示，近些年我国在传统基础设施建设上的投入非常大。目前，如果完全再依靠传统基建，特别是房地产拉动经济，隐患是很大的。

在沈建光看来，我国基础建设面临的主要问题是：一方面，部分领域、部分地区的传统基建可能面临趋于饱和或产能过剩；另一方面，新基建领域在很多方面还存在短缺。“比如，在物流领域，要到边远的地方输送食品，冷库、冷链是非常短缺的。疫情期间，如果当地有冷藏库、冷链体系，农民的利益就会得到保障。”

阿里巴巴集团副总裁刘松认为新基建面临的挑战主要体现在四个方面：一是疫情之后，全球供应链的风险增大；二是基建“重硬轻软”的习惯，会容易忽略应用场景和运营方面的价值；三是疫情可能会导致投资主体债务压力增大，投资不足；四是要关注全球产业链的风险。

为了应对挑战，提高新基建的有效投资成为关注重点。“结合场景创新、模式创新来推进新基建建设，才能提高投资效率。”顾强认为，新基建要以应用为主导，与场景创新深度融合。例如在部署汽车充电网络等基础设施时，一要满足高频使用场景，对公交专用、出租专用、环卫物流专用、城市公交、城际快充等优先建设；二要重点区域先行，在使用频率最高、应用需求最迫切的地方优先布局。

新基建的安全保障也是重要挑战。刘多强调，只要和基础设施相关，安全就是很重要的方面，要发挥企业、产业的力量，不断构建安全手段，保证网络基础设施稳定、安全地运行。

绿色发展、开放合作成共识

作为先手棋，新基建对国民经济的未来至关重要，如何以开放合作、绿色环保促进相关产业及经济社会的可持续发展成为回应时代之问的必答题。

“新基建会改变整个国家的劳动力结构，要打造新一代实用型人才。”戴尔科技集团全球副总裁吴海亮认为，人才是坚持绿色可持续发展的重要抓手。另外，他还着重强调了新基建应遵循绿色发展理念，从产品设计到供应链、生产、包装、回收，整个环节都要考虑环保与绿色。

“在这个时间点，中国提出加速新基建的号召，非常及时的给整个产业界打了加速剂。作为产业一员来讲，我们觉得给我们带来的巨大机会。”吴海亮表示，戴尔公司对中国经济，尤其现在中国提出新基建，信心非常足，也将积极担当，共同推动新基建更好更快地发展。

上海诺基亚贝尔股份有限公司客户运营CTO常疆认为，应从秉承开放合作的产业生态发展这“一个核心”原则出发，以5G+工业互联网、数据中心建设、网络可持续发展“三个重点”推进新基建。

常疆解释，开放合作是说全球企业在中国市场的高度参与，是沟通中国和全球市场的桥梁。“同时，在技术标准演进、技术创新方面，也有很多重要的话题和目标，比如要继续全力推动全球开放标准，开源技术以及开放社区的发展，贡献中国强大力量。”

阿里巴巴集团副总裁刘松建议，首先是要形成一套技术体系，协同发展；其次要从政策导向上鼓励企业和科研机构增大基础研究，以及对全球人才的吸引；最后要鼓励社会化、多元化的投资以及政企协同。

“在新基建过程当中，一方面要加强我们自己的建设，同时整个网络是全球互联互通的，在这个过程中我们要不断加大开放合作。”刘多认为，无论是技术，还是网络，都要通过加大开放合作，才能够在全球产业和网络的建设过程当中，为全球的社会经济发展作出更多贡献。

(责编：王宇鹏、刘然)