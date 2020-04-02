腾出战略空间 蓄能协同发展

3月底，河北三河市皇庄镇昝辛屯村，平香路两侧，连片的违法建筑被拆除。数台挖掘机、装载机正在清运大件建筑废料，施工工人则在搬运废砖，现场秩序井然。

“这个位置先前是一家家具厂，仅仅几天时间，就完成了拆除。”现场施工负责人赵鹏说。

此前，由于城市的快速发展，违法建设现象也随之出现。在三河市的一些重要道路、河渠两侧以及农民承包地等位置，私搭乱建逐渐蔓延。

近年来，在协同发展的背景下，紧邻北京的三河市不断提升发展眼光，大力拆违清障。自去年9月以来，三河启动全新一轮拆违工作，推动城市拆违迈向科学化、法治化、精细化。

三河市不搞“选择性拆违”，凡是未取得审批程序或建设规划许可证、擅自改建加建的违法建筑，一律下达拆除执法文书。

皇庄镇镇长王继东表示，三河拆违注重“市镇联动”，各乡镇紧抓主要矛盾，从占地“大户”入手，集中人力、物力啃下“硬骨头”，消除中小户的观望心态。

“如果违建户自行拆除，建筑废料可折价处理，获得经济补偿。通过帮违建户权衡经济得失，提高拆违的自觉性和配合意识。” 三河市自然资源和规划局局长李宏亮说。

三河市市长刘连杰表示，拆违加速了城市发展战略空间的释放。

而对于腾出来的空间，未来将如何利用呢？

三河市委书记詹晓阳表示，三河紧邻通州区，是首都“东大门”，在协同发展坐标系中，战略意义重大。目前，三河按照“无规划不建设，无规划先绿化”的原则，加速推动全市“留白复绿”，将重新规划设计，着眼长远，为下一步协同发展的深入实施腾出战略空间，蓄足发展潜力。

《 人民日报 》（ 2020年04月02日 07 版）

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