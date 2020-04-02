人民网>>财经

河北三河推进拆违清障，留白复绿

腾出战略空间 蓄能协同发展

本报记者  史自强

2020年04月02日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　3月底，河北三河市皇庄镇昝辛屯村，平香路两侧，连片的违法建筑被拆除。数台挖掘机、装载机正在清运大件建筑废料，施工工人则在搬运废砖，现场秩序井然。

　　“这个位置先前是一家家具厂，仅仅几天时间，就完成了拆除。”现场施工负责人赵鹏说。

　　此前，由于城市的快速发展，违法建设现象也随之出现。在三河市的一些重要道路、河渠两侧以及农民承包地等位置，私搭乱建逐渐蔓延。

　　近年来，在协同发展的背景下，紧邻北京的三河市不断提升发展眼光，大力拆违清障。自去年9月以来，三河启动全新一轮拆违工作，推动城市拆违迈向科学化、法治化、精细化。

　　三河市不搞“选择性拆违”，凡是未取得审批程序或建设规划许可证、擅自改建加建的违法建筑，一律下达拆除执法文书。

　　皇庄镇镇长王继东表示，三河拆违注重“市镇联动”，各乡镇紧抓主要矛盾，从占地“大户”入手，集中人力、物力啃下“硬骨头”，消除中小户的观望心态。

　　“如果违建户自行拆除，建筑废料可折价处理，获得经济补偿。通过帮违建户权衡经济得失，提高拆违的自觉性和配合意识。” 三河市自然资源和规划局局长李宏亮说。

　　三河市市长刘连杰表示，拆违加速了城市发展战略空间的释放。

　　而对于腾出来的空间，未来将如何利用呢？

　　三河市委书记詹晓阳表示，三河紧邻通州区，是首都“东大门”，在协同发展坐标系中，战略意义重大。目前，三河按照“无规划不建设，无规划先绿化”的原则，加速推动全市“留白复绿”，将重新规划设计，着眼长远，为下一步协同发展的深入实施腾出战略空间，蓄足发展潜力。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月02日 07 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved