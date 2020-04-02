中西部扶贫企业复工率超95%

本报北京4月1日电 （记者熊建）记者今天从国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：3月31日，全国累计治愈出院病例超过7.6万例，治愈率为93.5%。从今天起，国家卫健委将每日通报无症状感染者相关情况。今天各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者130例，当日转为确诊病例2例。尚在医学观察无症状感染者1367例，比前一日减少174例。

防疫期间，各地采取了多种措施、多种办法保障困难群众的基本生活。据民政部社会救助司副司长刘勇介绍，湖北对城乡低保对象、特困人员、重度残疾人、孤儿、留守老人、留守儿童等特殊的困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准给予生活物资救助。同时，设置一些临时安置点，为住宿困难的滞留人员提供集中安置，并按照每人每天300元的标准提供基本生活保障。对生活无着、确实困难的滞留外地人员，按照每人每天300元的标准给予临时救助。截至3月31日，累计设置安置点69个，安置将近6000人，救助1.3万多人，发放临时救助金3500多万元。

据国务院扶贫办综合司副司长王春燕介绍，总体看，贫困地区的疫情并不重，整个防控形势是持续向好的。除湖北以外，贫困人口的病例现在已经全部清零了。

据国务院扶贫办开发指导司副司长吴华介绍，扶贫项目开工率继续上升，中西部22个省份安排扶贫项目37万个，现在开工的有22万个，开工率超过60%。扶贫企业和扶贫车间复工率继续提高，中西部22个省份扶贫企业2.8万个，复工2.7万个，复工率超过了95%。

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