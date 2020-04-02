中西部扶贫企业复工率超95%

本报北京4月1日电 （记者熊建）记者今天从国务院联防联控机制举办的新闻发布会上获悉：3月31日，全国累计治愈出院病例超过7.6万例，治愈率为93.5%。从今天起，国家卫健委将每日通报无症状感染者相关情况。今天各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告：新增无症状感染者130例，当日转为确诊病例2例。尚在医学观察无症状感染者1367例，比前一日减少174例。
防疫期间，各地采取了多种措施、多种办法保障困难群众的基本生活。据民政部社会救助司副司长刘勇介绍，湖北对城乡低保对象、特困人员、重度残疾人、孤儿、留守老人、留守儿童等特殊的困难群体，按照城市人员不低于500元、农村人员不低于300元的标准给予生活物资救助。同时，设置一些临时安置点，为住宿困难的滞留人员提供集中安置，并按照每人每天300元的标准提供基本生活保障。对生活无着、确实困难的滞留外地人员，按照每人每天300元的标准给予临时救助。截至3月31日，累计设置安置点69个，安置将近6000人，救助1.3万多人，发放临时救助金3500多万元。
据国务院扶贫办综合司副司长王春燕介绍，总体看，贫困地区的疫情并不重，整个防控形势是持续向好的。除湖北以外，贫困人口的病例现在已经全部清零了。
据国务院扶贫办开发指导司副司长吴华介绍，扶贫项目开工率继续上升，中西部22个省份安排扶贫项目37万个，现在开工的有22万个，开工率超过60%。扶贫企业和扶贫车间复工率继续提高，中西部22个省份扶贫企业2.8万个，复工2.7万个，复工率超过了95%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】