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利好政策激活汽车消费潜力

2020年04月02日08:18  来源：经济参考报
 

　　国务院常务会议日前再次出台多项促汽车消费利好举措，这已经是在近半个月时间内，中央层面第五次出台措施推进汽车消费。业内专家表示，激励政策的不断落地，将促进未来汽车市场消费升级，实现稳增长。

　　国务院常务会议明确将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年；中央财政采取以奖代补，支持京津冀等重点地区淘汰国三及以下排放标准柴油货车；对二手车经销企业销售旧车，从2020年5月1日至2023年底减按销售额0.5%征收增值税。

　　全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，这些政策将有力促进未来汽车市场消费的可持续发展以及消费升级，尤其是推动新能源车消费市场可持续发展，实现稳增长。

　　为提振市场，近期促进汽车消费政策频频出台。3月13日，发改委、公安部、财政部等23个部门联合发文，要求促进汽车限购向引导使用政策转变，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌限额。23日，商务部、发改委发文，明确提出要积极推动优化汽车限购措施，稳定和扩大汽车消费。26日，商务部再一次明确将出台促进新能源汽车消费、开展汽车以旧换新等措施。30日，工信部副部长辛国斌透露，将对新能源汽车以及相关政策做出调整。

　　与此同时，浙江、湖南、广东、江苏等地也不断推出购置新车补贴、发放购车补贴、松绑汽车限购等促销费政策。

　　值得注意的是，放宽限购政策、增加限购指标，成为汽车限购城市此轮刺激车市的主要措施之一。在全国最初实施限购政策的八城一省中，已经有上海、广州、深圳、杭州、贵阳和海南省部分或全部放宽了汽车限购政策。

　　业内专家表示，限购的城市虽然数量不多，但都是汽车消费的大市场。随着越来越多城市限购的放宽，预计汽车限购政策的全面放宽有望实现，这将为未来的汽车消费带来很大的推动作用。（记者李志勇）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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