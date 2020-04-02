地理标志保护难解品牌乱象

本报记者 陈雪柠

商家个个自称卖的是西湖龙井，价格和品质却千差万别。近期春茶上市，许多市民都想一品正宗西湖龙井茶香，但在电商网站搜索时却发现，商品鱼龙混杂难以辨别。

购买不熟悉的地方特色农产品应该如何选择？据了解，包括龙井茶在内的众多特色农产品都已被国家知识产权部门认定为地理标志产品，市民选购时可首先认准官方地理标志产品专用标志。截至2019年年底，我国已累计批准地理标志产品2385个，核准专用标志使用企业8484家。不过，从市场现状看，地理标志保护并未解决特色农产品的品牌乱象问题。

地理标志为品质“背书”

“鉴别西湖龙井有这四大招数，一摸二看三嗅四尝。”隔着手机屏幕，李豫正跟主播学习挑选西湖龙井的诀窍，但听了半天仍是一头雾水。再询问身边朋友，有的说要看外形，有的说是闻香气，有的直接说看价格，每斤1500元以下统统不靠谱。

西湖龙井到底怎么选？打开电商网站，名目繁多的商品让李豫眼花缭乱。其实，作为杭州当地的特色农产品，“西湖龙井”在10年前就已注册成为国家地理标志商标，用以证明农产品的原产地和特定品质。记者在淘宝网中以“西湖龙井”为关键词搜索看到，页面显示的前10件商品中，有半数明确宣称为地理标志产品，并配有红色的专用标志。

通俗地说，地理标志是产品产地来源的重要标志。“申请为地理标志有一个严格的审核过程，一般除了对产地范围有明确限定外，还对商品的采摘、选拣、加工等方面都有详细规定，符合这些规定的才能使用证明商标。”北京盈科（杭州）律师事务所律师方超强介绍。对消费者而言，在购买特色农产品时，可在国家知识产权局下属的中国地理标志网先行查询该产品是否为地理标志产品。

特色农产品声誉亟待保护

除了西湖龙井，获得核准的地理标志产品还有数千种。以北京为例，有知名的昌平草莓、平谷大桃、大兴西瓜、燕山板栗、京白梨等。放眼全国，有黑龙江的五常大米、重庆的奉节脐橙、山西的沁州黄小米、新疆的阿克苏苹果等等，都是具有当地特色、又有一定品质要求的优质产品。

“地理标志不只是一个名称或符号，一项地理标志的声誉其实是特定地区生产者共同努力的结果。”知识产权保护专业人士表示，地理标志首先是保护知识产权，保护某地特色的农耕文明和饮食文化价值。相应地，也会有效提升优质农产品的市场地位，提高产品附加值，保障产品高质量，促进地方经济发展。

不过，地理标志保护并不能解决消费者的选择困惑。因为买到了没有地理标志的西湖龙井，也不一定是假冒伪劣商品。北京市北斗鼎铭律师事务所高级合伙人律师祝伟表示，如果该产品确实出产于规定的地域范围，即使没有获得许可使用地理标志名称，也属于正当使用，不涉及侵权。

正因为如此，市场上仍有一些不法经营者“搭便车”，售卖不符合产地要求和品质要求的地理标志产品。以西湖龙井为例，有的商家虽然在宣传中号称是西湖龙井，但消费者收货后发现，茶叶罐上只标示为“龙井茶”，同时未写明具体产地，涉嫌构成侵权。

警惕地理标志权利被滥用

地理标志产品保护由谁申请？

根据《地理标志产品保护规定》，地理标志产品保护申请，由当地县级以上人民政府指定的地理标志产品保护申请机构或人民政府认定的协会和企业提出，并征求相关部门意见。例如五常市大米协会、杭州市西湖区龙井茶产业协会、舟山市水产流通与加工行业协会等。这就在一定程度上避免了地理标志成为某一家企业的“摇钱树”，获得不当竞争优势，从而损害更大范围内农户的利益。

然而，多位行业人士反映，由于地理标志带来巨大经济利益，仍有个别权利人把地理标志做成了一门发财的生意，通过收取会费、出卖专用防伪标志的方式获取不正当利益，损害地理标志的声誉。

此外，国家知识产权局近日发布《地理标志保护中的通用名称判定指南》征求意见稿，进一步厘清相关概念，实现地理标志所在区域与其他地区公共利益之间更好的平衡。“地理标志退出机制也很有必要，因为当地理标志已经变成通用名称时，再予以过度保护反而是对其他同业经营者的侵害。”方超强介绍，以哈密瓜为例，事实上现在已经变成了某一类瓜的通用名称，不必再强制与产地挂钩。

“中国茶除了产地、品种区别，很少有全国知名的茶叶品牌，更没有清晰的价格体系。”一位茶商表示，从整个产业链来说，今后的发展方向应该是走向品牌化发展，让知名品牌成为茶叶的品质保证。（记者陈雪柠）

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