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坚持高质量发展 华润双鹤营收利润跑赢“大盘”

2020年04月02日10:24  来源：北京晚报
 

近年来，北京市大力发展“高精尖”支柱产业之一的医药产业，将医药健康与新一代信息技术一同作为支撑北京创新发展的“双发动机”。数据显示，2019年1至8月，全市医药制造业增长6.6%，医药制造业实现利润总额136.5亿元，同比增长6.1%。

3月20日下午，华润双鹤发布了2019年年度报告。年报显示，报告期内华润双鹤实现主营业务收入91.57亿元，比上年同期增长13.21%；实现净利润(归属母公司)10.55亿元，比上年同期增长8.93%。无论是营收还是利润，华润双鹤均跑赢了“大盘”。

华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事长冯毅表示，未来将继续在“关心大众，健康民生”的愿景引领下，落实“打造一流制药企业”转型路径，坚定走“低成本、高质量、多品种、大规模”发展之路，聚焦企业“八大战略”主题，全力以赴推进“十三五”时期既定战略目标的达成，为人民健康保驾护航。

■高质量发展从仿制向仿创结合转型

2019年，面对医药行业政策环境和经营环境的变化，华润双鹤以新时代“太行精神”为指引，以高度的战略定力牢牢把握前进方向，以稳健的市场策略应对严酷的竞争环境，扎实推进各项重点工作，在奋进中书写了精彩答卷。从公司全年各业务平台销售情况来看，慢病业务收入34.7亿元，同比增长15.3%；专科业务收入12.4亿元，同比增长46.7%；输液业务收入29.4亿元，同比增长4.3%。

在慢病业务方面，公司以 “一个团队、一个组织、一个文化、一个品牌”为目标开展业务整合，成立慢病事业部，围绕慢病产品组合打造一流慢病处方药营销团队；核心产品“0号”紧抓政策机遇，聚焦医联体、医共体，攻坚区县小目录，在逆境中锻造能力，打造国药经典；积极应对带量采购，压氏达等重点产品寻找机会拓展零售市场；围绕重点产品做实学术，参与政府项目，提升双鹤慢病品牌影响力；借力分级诊疗，规划终端布局，围绕“0号”打造慢病产品组合，发力零售终端。

在专科业务方面，儿科业务通过药物经济学评价夯实产品地位，通过拓展适应症、改变临床用药理念区隔细分市场，开展市场教育，提升学术话语权，同时创新临床推广工具，增强儿科品牌效应，多品种组合销售，珂立苏和小儿氨基酸销量增长，均成为细分市场的引领者；肾科业务围绕腹透中心建设、患者平台管理、学术平台打造品牌，腹透中心患者数量年均增加千例，差异化学术活动增强终端黏性，引领国产腹透市场增长。

在输液业务方面，公司围绕 “一轴两翼”战略，经过近五年时间的变革转型、进行减员增效，实现盈利大幅提升。基础输液销量持续增长，包材结构调整成果显著，软包装输液占比已处于行业领先水平。BFS围绕“输液安全”打造证据链，开展精品品牌活动，拓展全国市场销售，尤其在北京打造标杆市场，实现顶级标志性医院开发，提高产品价值地位。输液区域公司在深化一体化组织变革基础上，筹划成立输液事业部，进一步统筹资源、优化管控模式。

在产品发展方面，应对医药行业政策变化，公司对标一流制药公司，于2019年制定研发创新战略，把研发创新定位于打造一流制药企业的驱动力和引擎，明确了公司研发创新升级的方向与路径。此外公司还积极加快仿制药一致性评价工作，2019年2个固体产品获批，4个固体制剂产品和1个注射剂产品申报，其中非那雄胺片(5mg)同品种首家通过一致性评价，经过多年耕耘，2019年批产2个产品，申报4个，领域逐渐扩大；同时还加快多渠道产品获得，积极开拓BD业务，快速获取产品，挖掘沉睡文号，2019年4个产品复产。

■ 红色药企的家国情怀 马力全开迎战疫情

作为从太行山走出的红色央企，华润双鹤在80年发展历程中始终怀揣一份家国情怀，冯毅认为，一个值得尊崇的企业，必定是一个胸怀祖国、心系民众、勇于担当、造福万方的企业。

17年前，非典袭扰京城的时候，华润双鹤人就勇敢逆行，坚守生产一线，为确保医疗机构药品供应保驾护航。今年一月以来的新冠肺炎疫情，牵动着举国上下亿万人的心。在抗击疫情的关键时期，和信心同样重要的是药品供应。为保证输液和慢病等日常药品供应，华润双鹤通过总体协调部署，分布在国内15个省份的生产基地在属地政府支持下，逐一落实复工复产计划，按照招标采购供应要求，内部科学调控产销联动，满足市场供应。华润双鹤员工们再一次勇敢选择逆行，开足马力提前返岗，做好医药临床和患者的用药保障。

在疫情最严重的湖北武汉，华润双鹤湖北公司从大年三十就安排物流配送岗位人员24小时值守，随时保障医疗机构药品配送。

1月20日，是华润双鹤北京工业园春节前的最后一个工作日，上千名员工即将迎来难得的春节假期。然而就在同一天，北京确诊首例新冠肺炎病毒感染者。

疫情突袭之下，华润双鹤物流销售部门员工初三即返回工作岗位，每天清点库存，保障发货，并时刻关注疫情进展和供货需求变化。1月23日，新冠肺炎北京增至14例，华润双鹤预感库存可能很快告急，于是决定着手复工。

发布复工令后，双鹤员工都积极报名，尤其是党员，主动放弃休假，请战上一线。北京工业园总经理王丽丽告诉记者，在统筹考虑员工情况后，工厂从各条生产线抽调在京的熟练员工，同时调整生产排产计划，所有产能优先让路给跟疫情防控有关的产品。

1月31日复工后，为了避免员工使用公共交通工具，工厂十一辆班车全部开动，上车前检测体温；每天给员工发放口罩，生产线的工人还配发500ml酒精；采取分时就餐制，避免感染；为家住较远的员工安排集体宿舍；每天进行园区环境消毒；准备了两间隔离观察室，以备不时之需。复工生产至今，确保了全员零感染，切实把一手抓复工生产，一手抓安全防护落到实处。

近年来，华润双鹤在持续为社会大众提供高品质产品与服务的同时，也积极投身社会公益事业，通过整合全国各地医院专家资源，在医院管理、慢病防治等方面为边远山区提供医疗支持，尽企业所能回应社会的期待。

宁夏海原是国家级贫困县，这里集中了宁夏80%的贫困人口。当地干旱少雨、植被稀少、土地贫瘠、慢性病高发，曾被联合国评为不适于人类居住的地区。华润集团在这个贫困的地区建设了海原希望小镇，重新设计规划了整体布局，为小镇提供各种产业帮扶和健康支持。华润双鹤积极参与公益事业，发挥在慢病领域的专业优势和学术影响力，分批邀请国内医药界的知名专家参与“在希望的田野上”爱心公益行活动，到当地举办院长交流座谈、基层医护专业培训、健康义诊和日常保健公益讲座等扶贫活动，携手国内优质医学资源带动当地医疗水平提升。

2018年至2019年，先后已有200余位专家成为了此项活动的志愿者，他们先后四次走进海原，还到华润帮扶的安徽金寨、贵州剑河等其他华润希望小镇开展公益活动，为当地群众带来渴盼已久的医疗服务。同样，陕西榆林、浙江衢州、湖南邵阳等许多地区，均留下了双鹤人公益扶贫的足迹。

关山初度尘未洗，策马扬鞭再奋蹄。未来，华润双鹤将不忘初心，牢记使命，传承红色基因和太行精神，身携梦想乘风破浪，心怀目标披荆斩棘。 文/余源

近年来，北京市大力发展“高精尖”支柱产业之一的医药产业，将医药健康与新一代信息技术一同作为支撑北京创新发展的“双发动机”。数据显示，2019年1至8月，全市医药制造业增长6.6%，医药制造业实现利润总额136.5亿元，同比增长6.1%。

3月20日下午，华润双鹤发布了2019年年度报告。年报显示，报告期内华润双鹤实现主营业务收入91.57亿元，比上年同期增长13.21%；实现净利润(归属母公司)10.55亿元，比上年同期增长8.93%。无论是营收还是利润，华润双鹤均跑赢了“大盘”。

华润双鹤药业股份有限公司党委书记、董事长冯毅表示，未来将继续在“关心大众，健康民生”的愿景引领下，落实“打造一流制药企业”转型路径，坚定走“低成本、高质量、多品种、大规模”发展之路，聚焦企业“八大战略”主题，全力以赴推进“十三五”时期既定战略目标的达成，为人民健康保驾护航。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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