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“群众在哪里，我们就要往哪走”

短视频问政助力服务型政府建设

2020年04月02日10:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月2日电 （记者夏晓伦）“信息化时代，政策透明，了解更多惠农政策咨询晚上直播。”当晚，在“蓉儿话基层”的直播间里，观众达到了1200人，提问应接不暇。

“蓉儿话基层”，是甘肃定西通渭县人大代表、华家岭镇副镇长胡荣的快手账号，在当地颇有名气。“老百姓都在网上了，我们不上网怎么行？群众在哪里，我们就要往哪走。”胡荣向人民网记者表示。

记者注意到，胡荣的账号已经发布了180余条作品，基本都是围绕了当地政府开展的工作，粉丝也达到了6万之多。“我从中感受到，群众喜欢、需要这种喜闻乐见，像坐在炕上面对面帮他释疑答惑的平台。”胡荣表示。

业内人士分析认为，普通用户需要一个公平、公开和可信的问政平台，用户可以借助短视频形式向有关政府部门和机构表达诉求、反映民生问题，同时引导媒体参与调查、核实和跟进，敦促相关责任机构回应和解决问题。

以助力复工复产为例，在劳务工组织输转方面，受疫情影响，老百姓不能外出务工创收，胡荣就每晚利用快手直播宣传政府点对点招工信息，华家岭镇政府组织输送111人，其中建档立卡贫困户79人，许多周边县区、乡镇，也通过她直播间得到信息去报名务工。

在助力当地旅游餐饮复工复产方面，胡荣和当地民间“网红”主播在通渭县悦心国际书画村，看展了一场联合直播推介会，对悦心旗下的悦心水世界、有机蔬菜、酒店、旅游等顺利开业做了很好的宣传。

在辽宁朝阳市喀左县，公营子镇党委书记于洋也在疫情期间开通快手直播，为老百姓解答问题，传播正能量，有效预防了疫情期间谣言发生，同时，向快手网友很好的推介了公营子镇的民风民情。

可以看出，“社交+政务”已经从图文交互进化到实时视频交互，这期间不仅交互体验发生了变化，用户结构、互动价值与社会影响等都随之发生了巨大变化。

相关数据显示，截至2019年6月，我国网民规模达8.54亿，网民使用手机上网的比例达99.1％，其中在线政务服务用户规模达5.09亿。一直以来，在线政务的表达方式是以文字为主，对此，电子政务理事会副秘书长、数旗智酷创始人唐鹏曾公开表示，视频直播的现场感与既视感使主流用户消除对长篇文字信息的“转译”障碍，真正实现表达上的“去中介化”。

短视频问政，不仅拉近了老百姓与政府的距离，还给地方的产业发展带来了巨大的推动作用。

“近年来我们通过多种渠道进行直播带货，取得了不小成效。不仅有了一定的带货量，更重要的是提高了尉犁县农产品的品牌知名度。” 新疆巴州政协常委、尉犁县副县长何淼向记者表示。

何淼通过快手平台给尉犁羊肉带货。

“做一场直播带货，最多的一次。就是在年货节期间，直播销售羊肉营业额达到11万元。通过直播，提高了羊肉的知名度，带来了更多的销售渠道。今年尉犁县的羊肉供不应求，网络平台的订单爆满。”回忆起最大的收获，何淼依旧满心欢喜。

但何淼也表示，对于基层干部通过短视频平台网络问政，这还是新鲜事物，并没有得到广泛的认可，“这需要网络问政者提高驾驭网络的能力，面对突发舆情要有极强的应变能力。同时要对你分管的工作有全面的了解，不至于在网络直播中被人问倒。”

目前，网络问政处于自发状态，没有相应的规范，更没有相应的机制。“我以后会继续的通过网络，进行新疆农产品和旅游产品的推荐，甚至会做一些户外直播，把新疆最优质的农产品、最美丽的风景介绍给全国网友。但是，在网络问政方面会比较谨慎。” 何淼说。

对此，何淼建议，目前基层干部通过互联网做网络问政或者农产品推荐，希望能够得到官方的认可和支持。同时，希望能够得到平台的流量支持，让他们扩大影响力。各大平台应该从娱乐方面切出一块固定流量来，对三农领域、扶贫助销方面进行重点支持。

新鲜事物的发展总会经历一个适应的过程。“虽然开播以来也有一些不同的声音，但我坚信自己的路子是对的。下一步我将开通快手小店，把当地老百姓的土特产推向五湖四海全国各地，也要带动更多基层干部敢于到快手平台亮相，和我一道为助力打赢脱贫攻坚，贡献自己的一份力量。”胡荣信心满满。

(责编：王子侯、夏晓伦)
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