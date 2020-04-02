民航局：除武汉外其他湖北各机场保障旅客26423人次

人民网北京4月2日电 （记者乔雪峰） 4月2日，民航局召开第三次例行新闻发布会，民航局运行监控中心主任马兵在发布会上表示，为深入贯彻落实中央关于"加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，积极有序推进企事业单位复工复产"指示精神，湖北省内各机场早部署、早谋划、早行动，全力做好复航准备工作。加强与航空公司、企业联系，了解市场需求，制定复航计划。组织开展岗位人员培训、设备设施安全隐患排查以及风险评估，完善优化保障流程。强化应急管理，开展应急演练，毫不放松抓紧抓实抓细各项防控工作。

马兵指出，自3月29日恢复除武汉天河机场，其他湖北省内机场运行安全平稳。截至4月1日，宜昌、襄阳、十堰、恩施机场共保障航班377班（出港189班、进港188班），保障进出港旅客26423人次（出港17468人，占比66%。进港8955人，占比34 %），对于确保务工人员及时返岗、推动经济建设发展起到了积极作用。

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