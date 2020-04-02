民航局：本周我国国际货运航班量达1195班 超过疫情前

人民网北京4月2日电 （记者乔雪峰） 4月2日，民航局运输司巡视员靳军号在民航局新闻发布会上表示，本周我国的国际货运航班量达到1195班，已超过疫情发生之前的1014班，比疫情之前增长了17.85%。下一步，民航局将按照国务院统一部署，以“优环境、补短板、调结构、强供给”为战略导向，从优化营商环境、提升信息化水平、完善网络布局、壮大市场主体等方面协同发力，为经济社会发展提供有力的运输保障。

据靳军号介绍，按照3月24日国务院常务会议的决策部署，民航局成立了促进航空物流业发展的工作领导小组，围绕中国产业国际供应链的保通保运保供，认真谋划、精准施策，进一步提升我国国际航空货运运力，着力推进6项举措：

一是持续降低国际航空货运成本。近期民航局出台了五方面十六条政策措施，包括免征民航发展基金，降低机场收费、空管收费和航空煤油进销差价等等，积极推进降费减负；安排资金，对承运重大专项运输任务的货运航班和包机给予补贴。

二是简化货运航线航班审批。开放国际航班信息系统，实现了中外航空公司货运航班申请的7*24小时实时在线审批，在提高效率的同时，进一步提升对企业的服务品质。3月份，共批复全货运加班包机528班，是去年同期的4.47倍，接近2019年全年加班包机总量的1/4。

三是鼓励客运航空公司使用客机执行全货运航班，弥补当前的全货机运力不足。在疫情防控期间，航空客运航班量大幅度递减，客机腹舱货运明显下降，在此背景下，采取豁免航空公司此类运行的航权、时刻和预先飞行计划许可审批，支持航空公司及时将闲置的客运航班运力用于提升国际货运能力。3月29日，在大幅调减国际客运航班的当日，就批复了中外航司当周102班客改货航班。

四是采用“点对点”货运包机的形式，解决客运“减量”后通达性不足的问题。近期，支持邮政航空增加到日韩及周边货运包机80班，基本解决了前期反映比较突出的邮件快件积压问题。

五是加强“运贸对接”，积极会同商务部建立外贸外资企业与航空运输企业供需精准对接机制。按照“政府搭建平台、企业商业化合作”原则，3月27日专门下发通知，要求国内各航司制定工作方案，组建专门团队，指定专人对接，破解信息不对称、供需不匹配难题，全力做好“稳外贸”、“稳外资”工作。

六是针对具有重要战略意义的运输需求，民航局及时启动重大航空运输保障机制，以开通临时航班或包机的形式，着力防范供应链“断链”风险。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)