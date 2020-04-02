麻辣财经：中国人的饭碗，在自己手里端得很牢！

“听说一些国家限制粮食出口了，那咱要不要囤点粮食？”

中国的大妈们不仅关心国家大事，还关心国际大事。这几天，在大妈们的微信群里，谈的最多的是粮食。有的大妈更是雷厉风行，直接奔超市“搬粮”。

国际粮食市场有点风吹草动，难怪大妈们紧张。因为年过半百的人，都曾体会过饿肚子滋味；不像现在的小姐姐们，把多吃当成痛苦，减肥才是王道。

民以食为天，不管哪个年龄段的人，都得吃饭。那么，中国的粮食有保障吗，如果进口粮食受限，咱们还能够自给自足吗？

带着大家关心的问题，麻辣哥采访了有关部门和专家，请他们给大家算算账，您心里就有底了。

我国粮食生产“十六连丰”，饭碗里装的主要是中国粮

“千层石树通行路，一带山田放水声。”眼下正是春耕生产大忙季节，全国各地扎实推进春耕备耕和田间管理。

麻辣哥从农业农村部获悉，今年夏粮丰收的基础较好，当前，越冬小麦3.32亿亩，苗情稳定，一二类苗居多。土壤墒情较好，作物生育进程明显加快。

重农抓粮，始终是“三农”工作的重中之重。从2004年开始，我国粮食生产连年丰收，到2019年已经实现了粮食产量“十六连丰”。2019年，全国粮食总产量13277亿斤，比2018年增加119亿斤，增长0.9%，创历史最高水平。

去年我国粮食产量1.33万亿斤，是个什么概念？就是我国有14亿人口，人均粮食占有量为474公斤。这样一个占有量，超过了国际公认的400公斤安全线。

一年有365天，中国自己生产的粮食，平均到每个人的饭碗里，平均每个人一天大约有2.6斤粮食。 “中国人的饭碗，主要装中国粮，这一点不容置疑。” 清华大学中国农村研究院副院长张红宇说。

有人说，每人一天2斤半粮食，根本吃不了啊！还用得着囤粮吗？

当然，如果光是人吃，这些粮食肯定是够了。但是，咱们百姓“菜篮子”里的肉蛋奶，实际上都是靠粮食撑起来的。猪也要吃，鸡也要吃，牛也要吃，还要酿酒……算上这些消耗，咱们国家的粮食能够自给自足，但也需要小部分进口。

既然粮食够吃的，那为啥还要进口？专家的给出的说法是：目前我国粮食对外依存度处于较低水平，进口粮食既是用来调剂品种余缺、满足消费者多样化需求，也是我国积极履行入世承诺的具体体现。

麻辣哥翻译一下，粮食对外依存度低，换一个说法就是自给率高。咱先看看我国粮食对外依存度。

“粮食依存度有两个统计口径，一个是广义依存度，一个狭义依存度。因为，粮食的概念有广义和狭义之分，国际通用的是狭义的概念，就是单指谷物；我国采用的是广义的概念，粮食不仅指谷物，还包括豆类、薯类。” 中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说。

据海关统计，2019年，我国粮食进口量2122亿斤，其中谷物进口352亿斤，大豆进口1770亿斤。从广义的概念看，2019年我国粮食总消费量约为16110亿斤，目前我国粮食对进口的依存度（进口量/消费量）为13.2%。从狭义的概念看，也就是国际通用的概念，我国粮食对进口的依存度为2.2%（谷物进口量/消费量）。“我国谷物自给率保持在95%以上，实现了口粮完全自给。” 魏后凯说。

这么说吧，稻谷、小麦、玉米等主要粮食作物，中国完全可以自给；肉、蛋、菜、果、鱼等产量，中国稳居世界第一。我们依靠自己的力量，解决了近14亿人口的吃饭问题，对全球粮食安全做出了重要贡献。

要知道，中国人口占全球的19%，但耕地只占全球面积的9.5%。吃饭问题，是几千年来一直困扰我国人民的大问题。中国有个成语叫“青黄不接”，意思是指庄稼还没有成熟，陈粮已经吃完。对现在的中国人来说，这只是一个“词”而已，这么多年中国的粮食的供应，“青黄不接”早已不存在，倒是农民“卖粮难”问题还时有发生。

小麦稻谷等口粮品种，库存处于历史最高水平

近年来，我国粮食储备体制机制不断完善，粮食储备充足，小麦稻谷等口粮品种库存处于历史最高水平。从2014年开始，国家按照“产区保持3个月，销区保持6个月，产销平衡区保持4个半月”的市场供应量要求，重新核定并增加了地方粮食储备规模，以满足城乡居民的口粮需要。

2019年，我国稻谷和小麦的口粮产量接近3.5亿吨，如果平均到每个人，大约是一年250公斤，也就是500斤。咱先不说妇女、儿童和老人，就算是壮劳力，估计也吃不完啊！

“中国是世界上最大的稻谷、小麦和玉米生产国。目前我国稻米、小麦和玉米三大主粮，完全可以满足居民的消费需要。”中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥说，稻谷、小麦和玉米三大主粮，目前仅稻谷的社会总库存就超过2亿吨。我国稻谷面临的不是生产量够不够吃的问题，而是如何去库存的问题。

专家介绍，前些年，我国对泰国香米等国外口感好的优质大米，有一定的需求，每年都有适量水稻进口。但到2019年，进出口形势就发生了逆转。

2019年，我国进口稻米约250万吨，同时出口了270多万吨稻米，净出口20多万吨。这是近5年来，我国首次成为稻谷净出口国。

小麦，对爱吃面食的人来说，同样是餐餐不可少。“2019年，我国进口小麦接近500万吨，这主要是我国积极履行入世承诺，完成小麦进口配额量。当然，也调剂进口了国内需求的一些品种。” 李国祥说。

玉米，是目前库存量最大的粮食品种。

“国家持续多年对稻谷、小麦等进行托市收购，极大地激发了农民种粮积极性。到2008年前后，三大主粮中玉米库存量最大。在农业供给侧结构性改革中，玉米一直是‘去库存’的主要品种，也是适度调减种植面积的主要品种。” 中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说，2019年，我国进口玉米接近500万吨，这也是我国积极履行入世承诺，完成玉米进口配额量，当然也有为了满足国内品种调剂的需要的原因。

不断融入世界经济体系，我国农业对外开放的大门只会越开越大。目前，我国农业贸易体量巨大，已成为全球第一大农产品进口国和第二大农产品贸易国，成为全球最大的农产品市场销售目的地国家。大豆、食糖、棉花等农产品，我国都是全球最大买家。

“千万不要以为进口一些国内需要调剂的粮食品种，就是我们的粮食不够吃了，国内粮食安全没有保障了，这是不符合实际的错误认识。”国务院发展研究中心农村经济研究部部长叶兴庆强调。

稳政策、稳面积、稳产量，进一步提升粮食综合生产能力

从上面的数据分析，可以得出这样的结论：我国粮食供求总体宽松，能满足人民群众日常消费需求，也能够有效应对重大自然灾害和突发事件考验。

当然，中国人的饭碗要牢牢端在自己手里，粮食生产任何时候都不能松劲。

党的十八大以来，党中央确立了“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”的粮食安全战略，提出了“谷物基本自给、口粮绝对安全”的新粮食安全观，国家采取一系列富有成效的政策举措，粮食综合生产能力稳步提升。

提升粮食综合生产能力，必须稳政策、稳面积、稳产量。稳政策，就是稳定完善扶持粮食生产政策举措，发挥粮食主产区优势，完善粮食主产区利益补偿机制，健全产粮大县奖补政策。稳面积，就是要严守18亿亩耕地红线，确保永久基本农田保持在15.46亿亩以上，确保粮食播种面积稳定。稳产量，就是要保障粮食和重要农产品供给。

“今年，全国谷物面积要稳定在14.2亿亩以上，口粮面积稳定在8亿亩以上，粮食总产量稳定在1.3万亿斤以上。”张红宇说，今年，国家提高了早籼稻和中晚籼稻的最低收购价，释放了重农抓粮的信号。接下来，要进一步落实好这些政策，保障农民种粮收益，保护和调度农民种粮积极性。

“虽然我国粮食生产连年丰收，但这就是一个紧平衡。我国耕地就那么多，潜力就那么多，任何时候都不能放松粮食生产和对农业的支持。”叶兴庆认为，稳住粮食基本盘，就是稳定了经济社会大局，稳定了民生保障。我们要尽量减少疫情对春耕生产的影响，把关键措施落实到位、确保夏粮丰收，为全年粮食丰收夯实基础。（作者：人民日报中央厨房-麻辣财经工作室 高云才）

(责编：杨光宇、曹昆)