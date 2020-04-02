中国核电：为战“疫”赋能

人民网北京4月2日电（记者毕磊）“疫情就是命令，防控就是责任”。面对来势汹汹的疫情，如何在抓好核电机组安全运行各项工作的同时，全力保障电力可靠供应，这是中国核电一直在做的事情。据了解，1月20日以来，中国核电旗下21台运行核电机组累计发电超过200亿千瓦时。

位于浙江省的秦山核电，以“确保机组安全、最少化人员进厂”的原则有序开展各项工作，对运行倒班人员等重点人群进行重点防护，每台机组保证1个运行值人员住厂隔离备用；江苏核电、福清核电、三门核电以“厂前区预控、生产区严防”为原则加强厂区防控管理，在人员进入生产区域作业前，做好测温、检查口罩佩戴情况、消毒等工作，同时提升主控室管理级别，严控人员进出、加强消杀频次；海南核电对运行倒班人员采取提前返岛隔离观察以及与其他处室人员隔离居住等措施，保障运行人员按时到岗。

各大运行基地在战“疫”保电的过程中，坚持防疫和建设“两手抓、两手硬”，确保高质量推进重点工程建设。

据悉，3月2日9时12分，福清核电5号机组热态性能试验基本完成，为后续机组装料、并网发电等工作奠定了坚实基础；3月24日，全球在建的第5台“华龙一号”核电机组——中国核电漳州核电1号机组首个钢衬里模块吊装成功，为漳州核电1号机组反应堆厂房内部结构主体工程及主关键路径工作打下坚实的基础；辽宁核电于近期取得了徐大堡核电项目附近近岸海域环境功能区划调整方案的批复，确保了中俄元首项目的顺利推进。

身处新冠肺炎疫情中心的中核武汉以大局为重、共克时艰，其中，三门、福清现场人员选择安全第一，留守现场；核工业在役检查中心、核电维修技术中心、福建分公司、海南分公司和江苏分公司部分员工则提前结束休假，返回各个现场；浙江分公司员工则千里驰援海南现场。值得一提的是，海南核电104大修正值疫情防控吃紧时期，面对原计划参加大修的部分人员被困湖北无法到场的困境，中核武汉人排除万难重新“组队”，几名刚刚完成福清核电现场工作的员工，来不及停歇，从福建立即奔赴海南，参与其中。

在疫情防控工作的关键时期，中国核电在各单位各级党组织积极开展党员自愿捐款活动，用善行义举践行初心使命和担当作为，勠力同心打赢这场疫情防控阻击战。

截止3月24日，中国核电及下属单位向新冠肺炎防控重点地区捐款超千万元，组织全体干部党员个人自愿捐款数百万元。下属子公司秦山核电、江苏核电、海南核电、福清核电、漳州能源、辽宁核电等，在发动捐款的同时，更是利用核电自身防护要求标准高、物资储备丰富的特点，就地取材，向当地或红十字会捐赠防护服、连体纸衣、高帮塑料鞋套、消毒液、钢制高低床等物资，有力的支持了当地医护系统在防疫防控工作。其中，秦山核电不仅为地方捐钱捐物，员工们还积极参与海盐县的防疫工作，挺身而出、冲锋在前，助力企地双方联合打好群防群控阻击战；海南核电在积极防疫保生产的同时，积极履行社会责任，组织干部职工采购因疫情滞销的农产品，帮助昌江县海尾镇销售哈密瓜8400斤，帮助陵水县黎安镇销售西瓜8500斤，爱心助农，与农户共克时艰。

(责编：毕磊、夏晓伦)