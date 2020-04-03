安徽 实体经济显活力（经济聚焦）

核心阅读

连日来，安徽省统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入实施“四送一服”专项行动，送新发展理念、支持政策、创新项目、生产要素，服务实体经济，帮助当地企业巧解用工、资金、原材料等方面的难题，助力复工复产。

机器轰鸣，人来车往，3月17日，在安徽休宁月潭水库大坝项目的施工现场，为了如期完成水库大坝的修建任务，几十名工人正在紧锣密鼓地进行作业。

大数据、生物医药、环境产业……3月21日，在合肥市蜀山经济开发区现代企业总部项目现场，以人工智能、工业互联网技术为基础的30个项目集中签约或开工，总投资超200亿元。

……

连日来，安徽省统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，深入实施“四送一服”专项行动，即送新发展理念、支持政策、创新项目、生产要素及服务实体经济，主动联系1847家重点企业、130个重点园区、35个重点工程、340个重点项目、233家中小微企业，帮助解决3716个问题、对接用工160751人、协调贷款233.4亿元，有序推动了复工复产。

干部下沉一线，破解企业难题

“金书记，舒城杭埠园区一家叫胜利精密的企业，有我们电脑结构件的产线，现在员工数量不足，我们又急需配件，您是否能协调一下？”2月19日晚，安徽舒城县委书记金德元收到了一条求助信息，发信人则是国内一家电脑生产厂商的负责人。

“好，这个问题我们争取解决。”情况紧急，金德元立马回复。

企业复工复产一刻不能耽搁，第二天一早，金德元就带着相关职能部门的负责人前往杭埠园区，实地了解胜利精密的困难。

“该厂商的电脑结构件产线需要600人，但现在只有136人，外地员工也不能及时返回。”用人短缺问题，让胜利精密舒城杭埠园区总经理徐洋有些犯难。“除此之外，想要保证我们其他产线的正常运行，大概需要4000名一线员工，而现在，主管干部、技术人员和行政人员加起来才有500多人。”

“舒城当地的企业为什么不用本地员工呢，况且疫情发生以来，舒城一直是‘零确诊、零疑似’，健康问题也能得到保障。”金德元一方面要求企业积极调配现有员工恢复生产，同时想方设法为企业输送本地员工。

在胜利精密的会议室内，金德元挨个给21个乡镇党委书记打电话，要求他们亲自把招工任务传达给每一位村书记。当天下午，就有800多名本地工人乘坐政府统一安排的大巴车来到胜利精密，经过体温检测、消毒以及简单的技术培训，晚上9点多，本地工人顺利上岗，而此时，距离金德元收到求助短信，仅仅过去了一天。

为全面推动复工复产，解决企业“招工难”等实际问题，安徽舒城县“四送一服”办主要负责同志带头走访，深入调研，制定企业招工、稳岗、培训等政策。截至3月8日，舒城县163家规上工业企业、112个在建建筑工地全部复工，复工率达100%。

目前，胜利精密的本地员工比例已由16%提高到50%以上，企业已全面复工复产，预计3、4月的销售额都将达到亿元以上。

抓实疫情防控，构筑安全网络

“没想到‘四送一服’办公室这么给力，短短几天时间，就为我们解决了口罩短缺的问题。”铜陵市富鑫钢铁负责人刘明秀说。

在做好疫情防控的基础上，铜陵市“四送一服”办公室积极助力当地企业复工复产。不久前，铜陵市“四送一服”办公室接到了富鑫钢铁的求助。疫情防控期间，口罩物资紧张，企业复工复产需要的防疫物资难到位。刘明秀说：“我们厂员工有2000人左右，保守估计，每天的口罩需求量在3000个左右，尽管想尽办法筹措，但缺口依然很大。”

“防疫措施不到位，复工复产就无法进行。”铜陵市“四送一服”办公室立即行动，主动对接全市各大医疗物资经销商，并通过企业家、外地商会、境外代购等多种渠道寻找口罩资源。两天之内，就找到了10万只口罩的货源并运回市里，同时还为企业送去额温枪、84消毒液、酒精等防疫物资。

为了帮助更多中小企业，富鑫钢铁仅拿走3万只口罩，剩余的7万只口罩通过“四送一服”办公室对中小企业进行分配，助力全市其他企业复工复产。

“厂区药物消毒浓度要规范，车间现场操作时要减少人员聚集，员工就餐时要做到分时、分批、分区域……”2月18日上午，何平正在华英新塘羽绒有限公司进行防疫指导。作为宣城市选派的疫防指导员，何平每天都会去往企业，随时检查疫情防控举措的落实情况。

为了严防输入性和聚集性风险，切实提高复工复产率，安徽省组建了覆盖全省的疫防指导员队伍，截至4月1日，安徽全省共抽调13852名专业疫防指导员，赴175085个单位、场所，指导449312人次，整改防控问题125745个。疫情防控与复工复产，“两手”都要抓、“两手”都要硬。

落地帮扶政策，打通生产链条

“上游原材料如果不能及时到位，口罩生产马上就要停滞了。”回想起前一段时间的工作场景，梅福缘记忆犹新。

梅福缘是亳州市涡阳县一家医疗用品生产公司的总经理，疫情防控期间，他紧急召回正在休假的员工，加班加点生产一次性医用口罩等医疗用品。但特殊时期，口罩需求量远超公司产能，库存的原材料基本用尽，原有的供应商也没有货源，梅福缘只能干着急。

涡阳“四送一服”办公室得知情况后，立即采取对应措施，通过多种途径，寻找无纺布货源。“当时我们联系上了一家浙江湖州的厂商，他们有梅福缘所要的无纺布材料，但是要求排队等待发货，这我们哪等得了！”涡阳县经信局局长燕化军说，“第二天，我和梅福缘连夜带车赶往湖州，好说歹说，最后拿到了20多吨的无纺布材料。”

随着产能的不断提升，公司的资金又出现紧张。梅福缘向政府求助，“四送一服”办公室积极协调支持，涡阳县农商行迅速上门对接并制订专项金融服务方案，48小时内就为公司发放了300万元流动资金贷款，解了燃眉之急。

如今，梅福缘的公司轻装上阵，开足马力，每天的口罩产量已达8万只。

为更好促进上下游、产供销、大中小企业协同复工，近日，安徽省出台支持中小微企业复工复产的22条措施，从缓解融资难融资贵融资慢、加大稳岗用工保障等7个方面，全力推动中小微企业的复工复产工作。与此同时，安徽省相关职能部门还联合下发通知，要求在全省小微企业中开展复工复产政策性保险试点工作，切实减轻企业经营压力。

“效率太高了。”不到一天，马鞍山天福康药业申请的1000万元贴息贷款就到位了。“公司生产的药品正是疫情防控所需要的，想要恢复正常产能，企业急需资金‘输血’。”公司负责人罗亿华说，“‘四送一服’为企业雪中送炭，我们现在要做的就是全力以赴，保证生产。”

当前，安徽省企业复工复产进程加快，工业生产秩序也在有序恢复。截至4月1日，安徽省规模以上工业企业复工率已达99.6%，累计复工人数220.4万人。

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)