“两张清单”助力复工复产

本报绍兴4月2日电 （袁伟江）“对医疗废水、固体废物，我们采取单独收集、称重的方式，确保运输过程中万无一失。同时，我们还列了助力疫情防控工作清单，分区分块扫清盲点。”日前，浙江省绍兴市上虞区生态环境分局的工作人员来到路东人民医院传染病区，对废水处理设施使用状况及消毒杀菌台账等进行指导检查，确保传染病区医疗废水、医疗固废无害化处理。从1月下旬开始，上虞区相关单位现场出动执法人员千余人次，指导并检查定点医院、卫生院，督促排查隐患，防患于未然。

面对疫情挑战，上虞区坚持服务在前，制定助力企业复工复产工作清单。生态环境部门派驻工作人员下沉企业，根据疫情期间需要，积极创新工作方法，对企业刷卡排水设备开展远程检修工作，保障企业废水达标排放、正常排放。水利部门对施工企业开展返岗复工“一人一档”信息登记，施工场地严格按防疫要求进行“健康码”查验和体温检测，推动区内水利民生工程有序、安全复工。“接下来，我们要不断提升防控精准度、政策落实度，坚持疫情防控和复工复产一起抓。”该区相关负责人表示。

截至目前，上虞区新冠肺炎确诊病例已全部治愈出院。“复工复产在路上，我们的工作还远未结束。”该区便民服务中心监督办负责人李雪峰拿着一份网上办、掌上办讲解说明书介绍：“特殊时期，百姓和企业办事，我们提倡网上办、电话办、邮寄办，对涉及建设项目的环保审批等事项通过排污权交易网、电子审批系统等互联网平台进行网上办理，对确需进行现场办理的项目提前网上预约、现场急速办理，在确保防疫安全的前提下全力保障复工复产。”

《 人民日报 》（ 2020年04月03日 07 版）

(责编：李枫、岳弘彬)